Pan de membrillo en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

El pan de membrillo en sartén permite preparar algo dulce para acompañar el café con leche sin esperar una cocción prolongada. Lleva ingredientes básicos y necesita aproximadamente cinco minutos sobre el fuego , aunque el armado previo puede demandar otros tres o cuatro.

Pan de ananá hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Pan de orégano y queso parmesano hecho en sartén: una receta fácil que está lista en menos de 30 minutos

Por su textura, queda más cerca de una tortita alta o un pequeño bizcochuelo que de un pan elaborado con levadura. Los cubos de membrillo se ablandan con el calor y forman pequeños centros dulces dentro de la miga.

Para que la preparación se cocine de manera pareja, conviene utilizar una sartén antiadherente de entre 12 y 14 centímetros . En una superficie demasiado grande, la mezcla quedará baja; en una muy pequeña, el centro puede permanecer crudo.

Como el membrillo ya contiene azúcar, no conviene endulzar demasiado la masa. Una cucharada alcanza para lograr un sabor equilibrado sin quemar rápidamente la base .

Un palillo introducido en una zona sin membrillo debe salir sin restos de masa cruda . Puede quedar ligeramente húmedo por el dulce, pero no cubierto por una mezcla pegajosa de huevo y harina.

Cuando la base se oscurece antes de que la parte superior se afirme, la hornalla está demasiado fuerte. En ese caso, hay que retirar la sartén unos segundos y continuar con el fuego más bajo disponible.

También puede colocarse un difusor metálico debajo de la sartén para distribuir mejor el calor, especialmente en cocinas donde la llama mínima sigue siendo intensa.