Pan de membrillo en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

El pan de membrillo en sartén permite preparar algo dulce para acompañar el café con leche sin esperar una cocción prolongada. Lleva ingredientes básicos y necesita aproximadamente cinco minutos sobre el fuego, aunque el armado previo puede demandar otros tres o cuatro.
Por su textura, queda más cerca de una tortita alta o un pequeño bizcochuelo que de un pan elaborado con levadura. Los cubos de membrillo se ablandan con el calor y forman pequeños centros dulces dentro de la miga.
Para que la preparación se cocine de manera pareja, conviene utilizar una sartén antiadherente de entre 12 y 14 centímetros. En una superficie demasiado grande, la mezcla quedará baja; en una muy pequeña, el centro puede permanecer crudo.
Ingredientes para una porción
- 1 huevo
- 4 cucharadas de harina común
- 1 cucharada de azúcar
- 1 cucharada de leche
- 1 cucharada de aceite neutro o manteca derretida
- ½ cucharadita de polvo de hornear
- 35 gramos de dulce de membrillo
- Unas gotas de esencia de vainilla
- Una pizca de sal
- Aceite o manteca para la sartén
Como el membrillo ya contiene azúcar, no conviene endulzar demasiado la masa. Una cucharada alcanza para lograr un sabor equilibrado sin quemar rápidamente la base.
Paso a paso para hacerlo en sartén
- Cortar el dulce de membrillo en cubos de aproximadamente medio centímetro. Separar una cucharadita de la harina medida y pasar los trozos por ella. Esta capa ayuda a distribuirlos mejor.
- Batir el huevo y el azúcar con un tenedor durante unos segundos. Agregar la leche, el aceite o la manteca y la esencia de vainilla.
- Incorporar la harina, el polvo de hornear y la sal. Mezclar solamente hasta que no queden zonas secas. La preparación debe resultar espesa, pero todavía fácil de volcar.
- Agregar tres cuartas partes del membrillo y mezclar con movimientos suaves. Reservar los cubos restantes para la superficie.
- Engrasar la sartén y calentarla durante 20 segundos a fuego mínimo. No debe humear ni alcanzar una temperatura elevada.
- Volcar la preparación, emparejarla y distribuir arriba los trozos reservados. Tapar inmediatamente.
- Cocinar durante cuatro minutos a fuego mínimo. Cuando los bordes estén firmes y la superficie ya no se vea líquida, dar vuelta con una espátula.
- Cocinar un minuto más del otro lado y retirar. Dejar reposar dos minutos antes de cortar.
Cómo comprobar que está listo
Un palillo introducido en una zona sin membrillo debe salir sin restos de masa cruda. Puede quedar ligeramente húmedo por el dulce, pero no cubierto por una mezcla pegajosa de huevo y harina.
Cuando la base se oscurece antes de que la parte superior se afirme, la hornalla está demasiado fuerte. En ese caso, hay que retirar la sartén unos segundos y continuar con el fuego más bajo disponible.
También puede colocarse un difusor metálico debajo de la sartén para distribuir mejor el calor, especialmente en cocinas donde la llama mínima sigue siendo intensa.