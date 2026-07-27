27 de julio de 2026 - 10:45

Pan de frutillas hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Una preparación individual, tierna y sin horno que permite aprovechar unas pocas frutillas. El secreto está en cortarlas pequeñas.

Pan de frutillas hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana (1)
Por Andrés Aguilera

El pan de frutillas hecho en sartén es una opción rápida para acompañar el café con leche cuando se busca algo dulce sin encender el horno. La preparación lleva ingredientes básicos y necesita alrededor de cinco minutos de cocción, aunque mezclar la masa demanda unos minutos adicionales.

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Por su textura, el resultado queda más cerca de una tortita alta o un pequeño bizcochuelo que de un pan tradicional. Las frutillas aportan humedad y un punto ácido, pero deben utilizarse con moderación para que el centro pueda cocinarse correctamente.

Ingredientes para una porción

  • 1 huevo
  • 4 cucharadas de harina común
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 cucharada de leche
  • 1 cucharada de aceite neutro o manteca derretida
  • ½ cucharadita de polvo de hornear
  • 2 frutillas medianas
  • Unas gotas de esencia de vainilla
  • Una pizca de sal
  • Aceite o manteca para la sartén

Las frutillas deben estar firmes y sin zonas blandas o con moho. Después de lavarlas, es importante secarlas bien, porque el agua superficial puede volver demasiado líquida la preparación.

Cómo hacer el pan de frutillas

  1. Colocar el huevo, el azúcar y la esencia de vainilla en un recipiente. Batir con un tenedor hasta integrar y sumar la leche junto con el aceite o la manteca.
  2. Agregar la harina, el polvo de hornear y la pizca de sal. Mezclar hasta obtener una masa espesa, lisa y sin restos de harina seca, pero sin batir durante demasiado tiempo.
  3. Cortar las frutillas en cubos pequeños. Incorporar una parte a la masa con movimientos suaves y reservar algunos trozos para colocarlos sobre la superficie.
  4. Engrasar una sartén antiadherente de entre 12 y 14 centímetros. Calentarla unos segundos a fuego mínimo, volcar la preparación y distribuir encima las frutillas reservadas.
  5. Tapar y cocinar durante aproximadamente cuatro minutos. Cuando los bordes estén firmes y la superficie haya perdido el aspecto líquido, dar vuelta con una espátula y cocinar un minuto más del otro lado.

Los errores que pueden dejarlo húmedo o quemado

El principal problema es agregar demasiadas frutillas. La fruta libera líquido al calentarse y puede crear zonas blandas dentro de una masa tan pequeña.

Otro error es cocinar con fuego medio o alto. La base contiene azúcar y puede dorarse rápidamente, mientras que el centro continúa crudo. La hornalla debe permanecer al mínimo durante toda la cocción.

Si la sartén es muy grande, la mezcla se extenderá y quedará parecida a un panqueque. Si es demasiado pequeña, la preparación será muy alta y necesitará más tiempo.

Para comprobar la cocción, introducir un palillo en una zona sin fruta. Puede salir ligeramente húmedo, pero no debe conservar restos de masa líquida.

El pan puede servirse con yogur natural, queso crema, azúcar impalpable o unas frutillas frescas. También admite ralladura de limón dentro de la mezcla.

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