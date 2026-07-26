26 de julio de 2026 - 13:58

Pan de lentejas hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Una opción nutritiva sin harinas refinadas que utiliza solo cuatro ingredientes básicos y resuelve tus desayunos con un alto aporte de proteína vegetal

Este pan de lentejas es saludable y protéico.&nbsp;

Este pan de lentejas es saludable y protéico. 

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Por Daniela Leiva

El pan de lentejas es una opción práctica para quienes buscan desayunos nutritivos sin recurrir a harinas refinadas. Al cocinarse directamente en la sartén, se ahorra tiempo de horno y fermentación, logrando una textura firme y un sabor especiado ideal para acompañar el café con leche o armar sándwiches livianos.

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Esta preparación destaca por su versatilidad, permitiendo el uso de lentejas rojas o comunes según la disponibilidad en la alacena. Al ser una receta exprés, resuelve la falta de pan casero en apenas cinco minutos, ofreciendo un perfil nutricional superior gracias a su alto contenido de fibra y proteínas.

¿Por qué este pan de lentejas es tan nutritivo?

El secreto de esta preparación radica en la combinación de la fibra de la avena con las proteínas del huevo y el almidón natural de las legumbres procesadas. Al recibir calor directo, estos componentes forman una red que aglutina la mezcla rápidamente, dándole la estructura necesaria para que el pan no se desarme sin necesidad de utilizar gluten ni levaduras.

Esta sinergia de ingredientes asegura energía sostenida durante el día y evita los picos de glucosa comunes en los panificados industriales. El resultado es una miga suave pero con cuerpo suficiente para soportar rellenos como vegetales frescos, queso untable o pollo desmenuzado.

Ingredientes para el pan de lentejas

  • 1 taza de lentejas cocidas (rojas o comunes)
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de avena instantánea
  • 1 pizca de sal
  • Especias a gusto como orégano, pimentón o comino
  • 1 chorrito de aceite para la sartén

Paso a paso para la cocción

  • Procesar las lentejas cocidas hasta obtener un puré liso y sin grumos.
  • Incorporar el huevo, la avena, la sal y los condimentos elegidos a la base de legumbres.
  • Mezclar todos los elementos hasta que se forme una masa espesa y homogénea.
  • Calentar una sartén antiadherente con apenas unas gotas de aceite.
  • Verter la mezcla, emparejar la superficie y cocinar a fuego bajo durante tres minutos.
  • Voltear la pieza con cuidado y dorar el otro lado durante dos minutos más.

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