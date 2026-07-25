Pan relleno de queso mozzarella en sartén: la receta fácil que no necesita horno y puede estar lista en menos de 5 minutos para tu merienda

Si buscas una receta sencilla que no requiera horno, este pan relleno de queso mozzarella en sartén es una excelente opción. La masa se prepara en pocos minutos, no necesita levado y se cocina directamente sobre la hornalla, logrando una corteza dorada y un relleno cremoso.

Por Redacción Por Las Redes

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Además de ser muy fácil de hacer, admite distintas variantes, aunque la mozzarella es la mejor elección si buscas un interior elástico y bien fundente.

2 cucharadas de aceite de oliva.

1 diente de ajo picado.

Perejil fresco picado.

Cómo hacer pan relleno de queso mozzarella en sartén

1. Preparar la masa

En un bol mezcla la harina, el bicarbonato y la sal.

Agrega el yogur griego y el aceite de oliva. Mezcla primero con una cuchara y luego con las manos hasta obtener una masa suave. Si está demasiado seca, incorpora una o dos cucharadas de agua.

No es necesario amasar demasiado; basta con integrar bien todos los ingredientes.

2. Dejar reposar

Cubre la masa y déjala descansar durante 10 minutos. Este paso facilita que la harina se hidrate y hace que luego sea más fácil estirarla.

3. Dividir la masa

Forma entre 6 y 8 porciones iguales y haz una bola con cada una.

Déjalas reposar otros cinco minutos para que la masa se relaje.

4. Rellenar con mozzarella

Estira cada porción hasta formar un disco.

Coloca una buena cantidad de queso mozzarella en el centro.

Cierra la masa formando un saquito, presionando bien los bordes para evitar que el queso se escape durante la cocción.

Da vuelta el bollo para que el cierre quede hacia abajo y estíralo nuevamente con cuidado hasta obtener un pan plano.

5. Cocinar en sartén

Calienta una sartén grande con unas gotas de aceite de oliva.

Cocina cada pan a fuego medio, aproximadamente entre 4 y 5 minutos por lado, hasta que quede dorado y el queso se derrita completamente.

Esta receta se cocina únicamente en sartén. No necesita horno en ningún momento.

6. Servir

Mezcla el aceite de oliva con el ajo y el perejil.

Apenas retires los panes de la sartén, pincélalos con esta preparación y sírvelos inmediatamente para disfrutar de la mozzarella bien fundida.

Consejos para que quede perfecto

No amases en exceso; una masa trabajada de más puede quedar dura.

Si utilizas un yogur más espeso, añade una o dos cucharadas de agua para lograr una textura flexible.

No estires demasiado fina la masa antes de colocar el queso, ya que podría romperse.

Distribuye la mozzarella en el centro dejando un borde libre para cerrar correctamente.

Cocina siempre a fuego medio para que la masa se cocine por completo mientras la mozzarella se derrite sin que el exterior se queme.

¿Con qué acompañar este pan relleno de mozzarella?

Este pan queda perfecto para servir con:

Mate, café o té.

Picadas.

Sopas y cremas de verduras.

Ensaladas.

Salsas de tomate o chimichurri.

Gracias a su masa sin levadura y a su cocción en sartén, este pan relleno de queso mozzarella es una receta práctica que puedes preparar en cualquier momento sin necesidad de encender el horno.