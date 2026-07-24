Pan de pera y canela hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Una preparación individual, tierna y aromática que puede cocinarse sin horno. La clave está en rallar la fruta, controlar su humedad y la hornalla al mínimo.

El pan de pera y canela hecho en sartén permite resolver rápidamente algo dulce para acompañar el café con leche. Se prepara con ingredientes básicos, no lleva levadura y necesita aproximadamente cinco minutos de cocción, aunque el armado de la mezcla demanda algunos minutos adicionales.

Por su textura, el resultado queda más cerca de una tortita alta o un pequeño bizcochuelo que de un pan tradicional. La pera aporta humedad y dulzor, mientras que la canela suma un aroma cálido que funciona especialmente bien durante las mañanas frías.

Para que la preparación no quede cruda en el centro, conviene elegir una pera firme y no excesivamente madura. Si la fruta libera demasiado jugo al rallarla, debe escurrirse ligeramente antes de incorporarla.

Ingredientes para preparar una porción 1 huevo

4 cucharadas de harina común

1 cucharada de leche

1 cucharada de azúcar

1 cucharada de aceite neutro o manteca derretida

½ cucharadita de polvo de hornear

3 cucharadas de pera rallada

½ cucharadita de canela

Unas gotas de esencia de vainilla

Una pizca de sal

Aceite o manteca para engrasar la sartén Si la pera está muy dulce, la cantidad de azúcar puede reducirse. También puede reemplazarse una parte por miel, aunque esto hará que la base se dore más rápidamente.

Cómo hacer el pan de pera y canela en sartén Colocar el huevo, el azúcar y la esencia de vainilla en un recipiente. Batir con un tenedor hasta integrar y agregar la leche junto con el aceite o la manteca. Incorporar la harina, el polvo de hornear, la canela y la pizca de sal. Mezclar hasta obtener una preparación espesa y sin restos visibles de harina, pero sin batir durante demasiado tiempo. Rallar la pera con la parte gruesa del rallador. Si está muy jugosa, presionarla suavemente con una cuchara para retirar parte del líquido y luego incorporarla a la masa. Engrasar una sartén antiadherente de entre 12 y 14 centímetros y calentarla durante unos segundos a fuego mínimo. Volcar la mezcla, emparejar la superficie y tapar. Cocinar durante unos cuatro minutos. Cuando los bordes estén firmes y la parte superior haya perdido el aspecto líquido, dar vuelta cuidadosamente y cocinar un minuto adicional del otro lado. Cómo saber si el centro está cocido La forma más sencilla es introducir un palillo en una zona donde no haya un trozo grande de fruta. Debe salir sin masa cruda, aunque puede conservar algo de humedad por la pera.

Si el exterior se oscurece demasiado rápido y el centro sigue blando, la hornalla está muy fuerte. En ese caso, conviene retirar la sartén unos segundos, reducir el fuego y continuar la cocción con tapa. Otro error frecuente es agregar más fruta de la indicada. Una cantidad excesiva modifica la proporción de la masa y puede impedir que el huevo y la harina formen una miga estable.