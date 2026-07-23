23 de julio de 2026 - 10:54

Los panaderos tienen un truco: guardar el pan boca abajo durante las primeras horas cambia por completo la corteza

La receta del pan casero puede mejorar con un simple truco de panadería. Guardarlo boca abajo durante las primeras horas ayuda a conservar mejor la corteza y la miga.

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Por Ignacio Alvarado

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Cuando el pan termina de hornearse, todavía conserva humedad en su interior.

Ese vapor continúa desplazándose durante el proceso de enfriado.

La manera en que se almacena puede modificar la textura de la corteza.

¿Por qué algunos panaderos lo guardan boca abajo?

En la mayoría de los panes artesanales, la base suele ser la parte más gruesa y menos expuesta al aire durante el horneado.

Al colocar el pan casero boca abajo sobre una rejilla o una superficie limpia durante las primeras horas, parte de la humedad interna se redistribuye de manera más uniforme.

Esto ayuda a que la corteza superior conserve mejor su firmeza y evita que se reblandezca demasiado por el vapor que continúa saliendo de la miga.

Además, la base pierde parte de la humedad acumulada, reduciendo la sensación de pan "húmedo" que a veces aparece en las primeras horas.

Cuándo conviene aplicar este truco y cuándo no

Esta técnica funciona especialmente bien en panes artesanales con corteza gruesa, como panes de campo, hogazas de masa madre o panes elaborados con fermentaciones largas.

También resulta útil cuando el ambiente es húmedo, ya que ayuda a mantener el equilibrio entre la corteza y el interior.

En cambio, no suele aportar beneficios en el pan de molde industrial ni en panes muy blandos o enriquecidos con manteca, leche o azúcar.

Tampoco conviene envolver el pan inmediatamente ni guardarlo caliente dentro de bolsas plásticas, porque la condensación acelera el ablandamiento de la corteza.

Los errores que hacen que la corteza pierda calidad

Los maestros de panadería señalan algunos errores frecuentes:

  • Cortar el pan apenas sale del horno.
  • Guardarlo caliente en bolsas cerradas.
  • Refrigerarlo antes de tiempo.
  • Apoyarlo sobre superficies sin ventilación durante varias horas.

Lo recomendable es dejar que el pan casero se enfríe completamente sobre una rejilla antes de almacenarlo y, durante las primeras horas, aprovechar este sencillo cambio de posición si se busca conservar una corteza más equilibrada.

Un detalle simple que mejora cualquier receta

Muchas veces, una buena receta no termina cuando se apaga el horno. En panadería, la forma de enfriar y conservar el pan casero influye tanto como el amasado o la cocción. Guardarlo boca abajo durante las primeras horas puede marcar una diferencia sutil, pero suficiente para disfrutar una corteza más firme y una miga mejor conservada.

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