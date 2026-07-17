Pan de limón y chocolate hecho en sartén: listo en 5 minutos e ideal para acompañar las meriendas

Cuando no hay pan, galletitas o una torta lista para acompañar el café o el mate, este pan de limón y chocolate en sartén se convierte en una excelente alternativa . No requiere horno, no lleva levadura y está listo en apenas unos minutos. Aunque se lo conoce como pan por su forma y la manera de servirlo.

Pan de ajo y queso sin gluten hecho en sartén: una receta fácil, esponjosa y lista en menos de 10 minutos

4 recetas con lentejas que parecen de restaurante, cuestan poco y son perfectas para los días más fríos

El volumen se logra gracias al huevo y al polvo de hornear, mientras que la combinación del cacao con el limón aporta un sabor intenso y fresco. La cocción demanda aproximadamente cinco minutos , mientras que la preparación de la mezcla lleva entre tres y cuatro minutos .

Si utilizás cacao dulce, conviene reducir la cantidad de azúcar . La ralladura de limón aporta la mayor parte del aroma, mientras que el jugo intensifica el sabor cítrico sin modificar la textura de la preparación.

Comenzá colocando el huevo y el azúcar en un recipiente. Batí durante unos segundos hasta integrar ambos ingredientes.

Incorporá la leche, el aceite, la ralladura y el jugo de limón . Mezclá nuevamente y agregá la harina, el cacao, el polvo de hornear y la pizca de sal.

Revolvé únicamente hasta obtener una preparación homogénea y sin grumos grandes. Evitá batir en exceso para conservar una textura más aireada.

Calentá una sartén antiadherente de entre 12 y 15 centímetros a fuego bajo y untala con una fina capa de aceite o manteca.

Verté la mezcla, nivelá la superficie con una cuchara, tapá la sartén y cociná durante unos tres minutos. Cuando los bordes estén firmes y la parte superior haya perdido el brillo, da vuelta la preparación con ayuda de una espátula.

Cociná uno o dos minutos más hasta comprobar que el centro esté completamente firme.

El secreto para que quede esponjoso y húmedo

El cacao suele absorber parte del líquido de la preparación, por lo que la mezcla debe quedar espesa, pero fácil de distribuir sobre la sartén.

Si notás que quedó demasiado densa, agregá una cucharadita adicional de leche. Si, por el contrario, resulta muy líquida, incorporá una pequeña cantidad extra de harina hasta alcanzar la consistencia adecuada.

También es importante cocinar siempre a fuego bajo. El azúcar y el cacao pueden dorarse rápidamente, por lo que una temperatura demasiado alta podría quemar la base antes de que el interior termine de cocinarse.

Cómo servir este pan de limón y chocolate

Una vez listo, podés disfrutarlo tibio o dejar que se enfríe unos minutos. Combina muy bien con azúcar impalpable espolvoreada, un poco de chocolate rallado, frutas frescas o una cucharada de yogur natural.

Es una opción práctica para el desayuno, la merienda o para resolver un antojo dulce con ingredientes básicos que suelen estar disponibles en cualquier cocina.