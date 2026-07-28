Pan de ananá hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Una preparación individual, esponjosa y sin horno que puede hacerse con ananá fresco o en lata. El secreto está en escurrir bien la fruta.

El pan de ananá hecho en sartén permite preparar algo dulce para acompañar el café con leche sin encender el horno. Lleva ingredientes básicos y necesita aproximadamente cinco minutos de cocción, aunque mezclar y cortar la fruta puede demandar otros tres o cuatro minutos.

Por su textura, el resultado se parece más a una tortita alta o un pequeño bizcochuelo que a un pan tradicional. El huevo y el polvo de hornear aportan estructura, mientras que el ananá deja pequeños sectores húmedos y ligeramente ácidos dentro de la miga.

La receta puede prepararse con fruta fresca o en lata. Cuando se utiliza ananá en almíbar, debe escurrirse y secarse cuidadosamente para evitar que el exceso de líquido impida que el centro se cocine.

Ingredientes para preparar una porción 1 huevo

4 cucharadas de harina común

1 cucharada de azúcar

1 cucharada de leche

1 cucharada de aceite neutro o manteca derretida

½ cucharadita de polvo de hornear

2 cucharadas de ananá cortado en cubos pequeños

Unas gotas de esencia de vainilla

Una pizca de sal

Aceite o manteca para la sartén Si se utiliza fruta en almíbar, una cucharada de azúcar suele ser suficiente. Agregar más puede hacer que la base se caramelice y se oscurezca antes de que termine la cocción.

Cómo hacer el pan de ananá en sartén Colocar el huevo, el azúcar y la esencia de vainilla en un recipiente. Batir con un tenedor hasta que los ingredientes estén integrados y la preparación tenga una pequeña cantidad de espuma. Agregar la leche y el aceite o la manteca derretida. Incorporar la harina, el polvo de hornear y la pizca de sal, y mezclar hasta obtener una masa espesa y sin restos visibles de harina seca. Cortar el ananá en cubos pequeños. Secarlos con papel de cocina y agregar la mayor parte a la preparación mediante movimientos suaves. Reservar algunos trozos para colocarlos sobre la superficie. Engrasar una sartén antiadherente de entre 12 y 14 centímetros. Calentarla durante unos segundos a fuego mínimo y volcar la mezcla. Distribuir encima el ananá reservado, colocar la tapa y cocinar durante unos cuatro minutos. Cuando los bordes estén firmes y la superficie haya perdido el aspecto líquido, dar vuelta cuidadosamente y cocinar un minuto más del otro lado. Cómo comprobar que el centro está cocido Introducir un palillo en una zona donde no haya un trozo de fruta. Puede salir ligeramente húmedo, pero no debe conservar masa líquida o pegajosa.

Si la base se dora demasiado rápido, la hornalla está fuerte. Conviene retirar la sartén durante algunos segundos, bajar el fuego y continuar la cocción con tapa. El tiempo puede variar según el material de la sartén, su diámetro y la potencia de la cocina. Los cinco minutos son una referencia para una porción individual y una masa de poca altura.