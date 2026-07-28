28 de julio de 2026 - 17:15

Pan de orégano y queso parmesano hecho en sartén: una receta fácil que está lista en menos de 30 minutos

Sin horno, con pocos ingredientes y una preparación muy sencilla, este pan de orégano y queso parmesano se cocina íntegramente en sartén.

pan de queso y orégano
Por Redacción Por Las Redes

Si buscás una receta de pan casero rápida y sin horno, el pan de orégano y queso parmesano en sartén es una excelente alternativa. No requiere levadura ni largos tiempos de levado y se prepara con ingredientes que suelen estar disponibles en cualquier cocina.

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El orégano aporta un aroma intenso, mientras que el queso parmesano suma sabor y una textura ligeramente crocante en el exterior. En menos de media hora, se obtiene un pan esponjoso y listo para servir.

Ingredientes

  • 2 tazas de harina común.
  • 1 cucharadita de sal.
  • 1 cucharada de polvo de hornear.
  • 1 cucharadita de orégano seco (o más, a gusto).
  • ½ taza de queso parmesano rallado.
  • 2 cucharadas de aceite.
  • ¾ de taza de agua, aproximadamente.

Cómo hacer pan de orégano y queso parmesano en sartén

  • En un bowl, mezclar la harina, la sal, el polvo de hornear, el orégano y el queso parmesano rallado.
  • Incorporar el aceite y agregar el agua de a poco, mezclando hasta obtener una masa suave y homogénea.
  • Amasar durante dos o tres minutos, solo hasta que la preparación quede lisa.
  • Estirar la masa hasta alcanzar un espesor aproximado de 2 centímetros.
  • Calentar una sartén antiadherente a fuego bajo y colocar el pan. Tapar la sartén y cocinar entre 10 y 12 minutos por lado, o hasta que esté dorado por fuera y completamente cocido por dentro.
  • Retirar del fuego y dejar reposar unos minutos antes de cortar.

Consejos para que quede perfecto

  • Cocinar siempre a fuego bajo para lograr una cocción pareja.
  • Mantener la sartén tapada para generar un efecto similar al de un horno.
  • Agregar ajo en polvo o pimienta negra para intensificar el sabor.
  • Utilizar queso parmesano recién rallado para obtener una mejor textura y un aroma más intenso.

Variantes de la receta

  • Integral: reemplazar la mitad de la harina común por harina integral.
  • Con más hierbas: incorporar romero, tomillo o albahaca seca junto con el orégano.
  • Más crocante: espolvorear queso parmesano sobre la superficie antes de dar vuelta el pan para formar una costra dorada.

Este pan de orégano y queso parmesano en sartén es una alternativa práctica para quienes buscan una preparación casera, rápida y sin necesidad de utilizar el horno. Su textura esponjosa y su sabor intenso lo convierten en un acompañamiento ideal para cualquier comida del día.

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