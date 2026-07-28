Pan de orégano y queso parmesano hecho en sartén: una receta fácil que está lista en menos de 30 minutos

Sin horno, con pocos ingredientes y una preparación muy sencilla, este pan de orégano y queso parmesano se cocina íntegramente en sartén.

Si buscás una receta de pan casero rápida y sin horno, el pan de orégano y queso parmesano en sartén es una excelente alternativa. No requiere levadura ni largos tiempos de levado y se prepara con ingredientes que suelen estar disponibles en cualquier cocina.

El orégano aporta un aroma intenso, mientras que el queso parmesano suma sabor y una textura ligeramente crocante en el exterior. En menos de media hora, se obtiene un pan esponjoso y listo para servir.

Ingredientes 2 tazas de harina común.

1 cucharadita de sal.

1 cucharada de polvo de hornear.

1 cucharadita de orégano seco (o más, a gusto).

½ taza de queso parmesano rallado.

2 cucharadas de aceite.

¾ de taza de agua, aproximadamente. Cómo hacer pan de orégano y queso parmesano en sartén En un bowl, mezclar la harina, la sal, el polvo de hornear, el orégano y el queso parmesano rallado.

Incorporar el aceite y agregar el agua de a poco, mezclando hasta obtener una masa suave y homogénea.

Amasar durante dos o tres minutos, solo hasta que la preparación quede lisa.

Estirar la masa hasta alcanzar un espesor aproximado de 2 centímetros.

Calentar una sartén antiadherente a fuego bajo y colocar el pan. Tapar la sartén y cocinar entre 10 y 12 minutos por lado, o hasta que esté dorado por fuera y completamente cocido por dentro.

Retirar del fuego y dejar reposar unos minutos antes de cortar. Consejos para que quede perfecto Cocinar siempre a fuego bajo para lograr una cocción pareja.

Mantener la sartén tapada para generar un efecto similar al de un horno.

Agregar ajo en polvo o pimienta negra para intensificar el sabor.

Utilizar queso parmesano recién rallado para obtener una mejor textura y un aroma más intenso. Variantes de la receta Integral: reemplazar la mitad de la harina común por harina integral.

reemplazar la mitad de la harina común por harina integral. Con más hierbas: incorporar romero, tomillo o albahaca seca junto con el orégano.

incorporar romero, tomillo o albahaca seca junto con el orégano. Más crocante: espolvorear queso parmesano sobre la superficie antes de dar vuelta el pan para formar una costra dorada. Este pan de orégano y queso parmesano en sartén es una alternativa práctica para quienes buscan una preparación casera, rápida y sin necesidad de utilizar el horno. Su textura esponjosa y su sabor intenso lo convierten en un acompañamiento ideal para cualquier comida del día.