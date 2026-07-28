Pan de orégano y queso parmesano hecho en sartén: una receta fácil que está lista en menos de 30 minutos

Si buscás una receta de pan casero rápida y sin horno, el pan de orégano y queso parmesano en sartén es una excelente alternativa. No requiere levadura ni largos tiempos de levado y se prepara con ingredientes que suelen estar disponibles en cualquier cocina.
El orégano aporta un aroma intenso, mientras que el queso parmesano suma sabor y una textura ligeramente crocante en el exterior. En menos de media hora, se obtiene un pan esponjoso y listo para servir.
Ingredientes
- 2 tazas de harina común.
- 1 cucharadita de sal.
- 1 cucharada de polvo de hornear.
- 1 cucharadita de orégano seco (o más, a gusto).
- ½ taza de queso parmesano rallado.
- 2 cucharadas de aceite.
- ¾ de taza de agua, aproximadamente.
Cómo hacer pan de orégano y queso parmesano en sartén
- En un bowl, mezclar la harina, la sal, el polvo de hornear, el orégano y el queso parmesano rallado.
- Incorporar el aceite y agregar el agua de a poco, mezclando hasta obtener una masa suave y homogénea.
- Amasar durante dos o tres minutos, solo hasta que la preparación quede lisa.
- Estirar la masa hasta alcanzar un espesor aproximado de 2 centímetros.
- Calentar una sartén antiadherente a fuego bajo y colocar el pan. Tapar la sartén y cocinar entre 10 y 12 minutos por lado, o hasta que esté dorado por fuera y completamente cocido por dentro.
- Retirar del fuego y dejar reposar unos minutos antes de cortar.
Consejos para que quede perfecto
- Cocinar siempre a fuego bajo para lograr una cocción pareja.
- Mantener la sartén tapada para generar un efecto similar al de un horno.
- Agregar ajo en polvo o pimienta negra para intensificar el sabor.
- Utilizar queso parmesano recién rallado para obtener una mejor textura y un aroma más intenso.
Variantes de la receta
- Integral: reemplazar la mitad de la harina común por harina integral.
- Con más hierbas: incorporar romero, tomillo o albahaca seca junto con el orégano.
- Más crocante: espolvorear queso parmesano sobre la superficie antes de dar vuelta el pan para formar una costra dorada.
Este pan de orégano y queso parmesano en sartén es una alternativa práctica para quienes buscan una preparación casera, rápida y sin necesidad de utilizar el horno. Su textura esponjosa y su sabor intenso lo convierten en un acompañamiento ideal para cualquier comida del día.