Las camperas trucker de los años 90 están de vuelta y se combinan con pantalones cargo y botas

Las camperas trucker inspiradas en los años 90 regresaron con su largo a la cintura, cuello rígido, bolsillos con tapa y denim de estructura firme. En 2026, la combinación que las actualiza reúne tres elementos: campera de jean , pantalón cargo y botas.

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La fórmula recupera el costado utilitario de la década, aunque evita copiarla de manera literal. Los cargos actuales pueden tener piernas rectas o amplias, mientras que las botas aparecen en versiones militares, de motociclista, texanas o con punta afinada.

Elle destacó la vigencia de las camperas trucker de estética noventosa dentro de los básicos de transición y las vinculó con pantalones cargo utilizados de manera cotidiana. A su vez, Who What Wear señaló que los cargos continúan combinándose con botas para equilibrar su apariencia informal.

El modelo clásico suele terminar cerca de la cintura o la parte alta de la cadera. Tiene costuras visibles, botones metálicos, cuello definido y dos bolsillos superiores , generalmente cerrados con una tapa.

A diferencia de una sobrecamisa de denim, la trucker conserva una forma más firme y una estructura similar a la de una campera. Tampoco es idéntica a la bomber: no tiene elástico en la cintura ni el volumen redondeado típico de ese diseño.

Los lavados azul medio y celeste son los que remiten de manera más directa a los años 90. Sin embargo, también aparecen versiones negras, grises, crudas y en denim oscuro, más fáciles de incorporar en looks urbanos o de oficina informal.

La combinación con pantalones cargo

Los pantalones cargo aportan bolsillos grandes, costuras visibles y una caída relajada. Para evitar que todo el conjunto tenga demasiado volumen, conviene elegir una campera que termine cerca de la cintura o usar una remera más ajustada debajo.

Estas son algunas fórmulas posibles:

Trucker celeste y cargo verde oliva: con remera blanca y botas negras.

con remera blanca y botas negras. Campera de jean oscura y cargo negro: para un conjunto más sobrio.

para un conjunto más sobrio. Trucker amplia y cargo recto: con la parte superior metida dentro del pantalón.

con la parte superior metida dentro del pantalón. Campera corta y cargo de tiro alto: para mantener definida la cintura.

Los pantalones cargo figuran entre las prendas noventosas que continúan vigentes durante 2026, especialmente en tonos apagados y combinaciones menos deportivas.

Qué botas funcionan mejor

Las botas de suela gruesa refuerzan el carácter utilitario, mientras que las de punta fina producen un contraste más arreglado. Who What Wear destacó tanto las botas robustas como las versiones más estilizadas para acompañar pantalones cargo.

Si el pantalón tiene una botamanga amplia, puede caer por encima del calzado. En un cargo más ajustado en los tobillos, las botas pueden quedar completamente visibles.

Para evitar un resultado excesivamente retro, conviene limitar los accesorios: una cartera sencilla, anteojos oscuros o un cinturón liso alcanzan para completar una combinación que ya tiene varias piezas protagonistas.