La cama matrimonial pasó de moda: esta es la nueva opción que gana espacio en los dormitorios

Los diseñadores de interiores advierten que el marco de la cama es secundario; la calidad del sueño depende exclusivamente del colchón y de asegurar su ventilación.

La cama matrimonial tradicional, caracterizada por sus dimensiones voluminosas y estructuras pesadas, está perdiendo su lugar en el diseño de interiores contemporáneo. En los departamentos modernos, donde cada metro cuadrado es determinante, este tipo de muebles satura el ambiente y restringe el movimiento y la capacidad de almacenamiento.

El cambio hacia soluciones más compactas responde a una necesidad funcional en viviendas de superficie reducida. Los usuarios buscan ahora que la habitación se sienta visualmente más amplia sin sacrificar la calidad del descanso. La prioridad ha pasado de la estética del marco del mueble a la eficiencia del uso del espacio disponible.

¿Por qué el podio con almacenamiento exige cuidar la ventilación del colchón? Una de las opciones con mayor demanda en la actualidad es el colchón situado sobre un podio bajo. Esta configuración otorga al dormitorio un aspecto minimalista y permite integrar grandes cajones en la base del mueble. Estos compartimentos, que suelen ser entre dos y cuatro, se utilizan para guardar ropa de cama, mantas o prendas de otras temporadas, eliminando la necesidad de armarios adicionales.

A pesar de los beneficios estéticos de estas plataformas bajas, existe una limitación técnica crítica respecto a la salud del entorno de descanso. Los especialistas señalan que el colchón nunca debe apoyarse directamente sobre el suelo de manera permanente. La falta de una base que permita la circulación de aire provoca la acumulación de humedad debajo del material, lo que deriva en la aparición de moho y olores desagradables.

Para evitar estos problemas en estructuras de podio, se recomienda levantar y airear el colchón de forma periódica. Una ventilación adecuada es indispensable para mantener un microclima saludable y prolongar la vida útil de la superficie de descanso. Este mantenimiento asegura que el diseño minimalista no comprometa la higiene de la habitación.

Cama rebatible y futón: las alternativas para monoambientes y espacios chicos En viviendas de tipo monoambiente o garsonieras, el sistema de cama rebatible que se oculta dentro de un armario permite recuperar casi la totalidad de la superficie del cuarto durante el día. Esta flexibilidad transforma el área de sueño en un espacio de trabajo o recreación en pocos segundos. El futón aparece como la alternativa más económica, permitiendo ser plegado y guardado en nichos específicos tras su uso. En todos estos casos, la inversión principal debe dirigirse al colchón y no a la estructura que lo soporta. Los expertos subrayan que un soporte firme y de alta calidad determina el descanso, mientras que el marco es simplemente un accesorio organizativo. La tendencia actual confirma que el confort ya no depende del tamaño del mueble, sino de la inteligencia con la que se integra en el hogar.