20 de julio de 2026 - 17:35

La cama tradicional tiene reemplazo: la nueva alternativa reduce espacios, es económica y ofrece durabilidad

El reemplazo de la cama tradicional llega para aprovechar mejor los espacios sin perder comodidad. Su diseño combina estilo, funcionalidad y durabilidad.

El nuevo estilo de cama se adapta a viviendas pequeñas y ambientes multifuncionales.

El nuevo estilo de cama se adapta a viviendas pequeñas y ambientes multifuncionales.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Las viviendas son cada vez más pequeñas y aprovechar cada metro cuadrado se convirtió en una prioridad. Por eso, una alternativa comienza a ganar protagonismo para aprovechar espacios y al mismo tiempo descansar cómodos. La cama tradicional empieza a tener su reemplazo por una alternativa original.

Leé además

Los dos estilos presentan un cambio en la economía y sobre todo una estética contemporánea.

Las rejas de hierro tienen reemplazo: los dos estilos que dominan los frentes de casa en 2026

Por Lucas Vasquez
Su fácil instalación también se impone en la remodelación de casa.

Adiós a los techos de PVC en casa: un material, más económico, ligero y duradero es la tendencia en 2026

Por Lucas Vasquez

Este tipo de mueble permite transformar un dormitorio en una oficina, un living o incluso un espacio para entrenar durante el día. Cuando llega la noche, la estructura vuelve a desplegarse y ofrece una superficie de descanso convencional.

El colchón permanece protegido durante buena parte del día.

El colchón permanece protegido durante buena parte del día.

Cómo funcionan las camas plegables que ganan espacio en las viviendas

El funcionamiento es sencillo: la cama está integrada dentro de una estructura que puede colocarse de manera vertical u horizontal. Durante el día, el colchón queda oculto y la superficie disponible en la habitación aumenta considerablemente.

  • Una de las principales ventajas es que estos muebles pueden adaptarse a diferentes necesidades. Algunos modelos se incorporan dentro de armarios, mientras que otros incluyen escritorios abatibles, estanterías o módulos decorativos.
  • La variedad de diseños permite integrarlos en ambientes minimalistas, nórdicos o contemporáneos sin que parezcan un elemento extraño dentro de la decoración.
  • Además, la estructura puede aprovechar zonas que normalmente quedarían inutilizadas. En departamentos pequeños, estudios o habitaciones multifuncionales, esto permite contar con una cama sin tener que destinar todo el ambiente exclusivamente al descanso.
  • Algunos modelos incorporan sistemas de apertura asistida y herrajes reforzados que facilitan el movimiento de la estructura. De esta manera, el usuario puede cambiar la distribución del ambiente sin necesidad de retirar el colchón cada noche.
Su precio depende del mecanismo, los materiales y el diseño elegido. Existen alternativas que pueden resultar más accesibles.

Su precio depende del mecanismo, los materiales y el diseño elegido. Existen alternativas que pueden resultar más accesibles.

Cuáles son las ventajas que explican por qué vuelven a ser una opción popular

El ahorro de espacio es el principal atractivo de este tipo de camas, pero no es el único. Los modelos actuales también ofrecen soluciones que buscan mejorar la comodidad y la durabilidad del mueble.

Entre sus principales beneficios se encuentran:

  • Mayor durabilidad: los herrajes reforzados y las bisagras de alta resistencia permiten soportar el uso frecuente.
  • Mantenimiento sencillo: su cuidado es similar al de otros muebles fabricados con melamina o madera.
  • Protección del colchón: al permanecer guardado durante el día, queda más protegido del polvo y de otros elementos del ambiente.
  • Mayor aprovechamiento del espacio: una misma habitación puede utilizarse para dormir, trabajar o descansar.
  • Mejor integración visual: el frente de la estructura puede incorporar espejos, estantes, nichos o paneles decorativos.

Una alternativa para quienes necesitan ambientes multifuncionales

La principal diferencia frente a una cama tradicional está en la posibilidad de cambiar la función de una habitación según el momento del día. Mientras una cama convencional ocupa permanentemente una parte importante del ambiente, la versión plegable permite recuperar ese espacio cuando no se utiliza.

Durante la mañana, el lugar puede funcionar como una oficina. Por la tarde, puede convertirse en una zona de lectura o entrenamiento y, por la noche, volver a ser un dormitorio.

Esta flexibilidad explica su creciente presencia en viviendas con pocos metros cuadrados, especialmente en departamentos urbanos y espacios donde cada ambiente debe cumplir más de una función.

Las camas plegables dejaron de ser únicamente una solución de emergencia para recibir visitas. Los diseños actuales buscan combinar una estructura resistente con una estética capaz de integrarse a la decoración de la vivienda.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Antes de comenzar el proyecto es importante evaluar el presupuesto, las necesidades y las características de cada tipo de ladrillos.

Bloques de hormigón vs. ladrillos comunes: ¿Cuál es la diferencia y cuál es más económico en la construcción?

Por Redacción Por Las Redes
la psicologia dice que las personas que necesitan tener la cama perfectamente tendida antes de salir de casa no son obsesivas: buscan esto sin darse cuenta

La psicología dice que las personas que necesitan tener la cama perfectamente tendida antes de salir de casa no son obsesivas: buscan esto sin darse cuenta

Una cama limpia favorece un descanso más confortable y una mejor sensación de bienestar.

Cada cuánto hay que cambiar la ropa de cama según los expertos: la respuesta sorprende

Agustina Gandolfo lució este look en Nueva York.

El pantalón que usó Agustina Gandolfo en Nueva York y es tendencia este invierno 2026

Por Daniela Leiva