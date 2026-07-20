20 de julio de 2026 - 16:50

El pantalón que usó Agustina Gandolfo en Nueva York y es tendencia este invierno 2026

La influencer mendocina desafía el mito de los colores oscuros con un diseño que se posiciona como el básico infaltable para renovar el fondo de armario.

Agustina Gandolfo lució este look en Nueva York.

Agustina Gandolfo lució este look en Nueva York.

Foto:

Por Daniela Leiva

Agustina Gandolfo volvió a captar la atención en las calles de Nueva York con una elección de vestuario que confirma el rumbo de la moda actual. La modelo e influencer apostó por el pantalón blanco, una prenda que combina elegancia y luz.

Leé además

Los dos estilos presentan un cambio en la economía y sobre todo una estética contemporánea.

Las rejas de hierro tienen reemplazo: los dos estilos que dominan los frentes de casa en 2026

Por Lucas Vasquez
Pan de focaccia: paso a paso para tenerlo listo en 5 minutos. 

Pan de focaccia hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Por Daniela Leiva

Esta elección no es casualidad, sino una respuesta a la búsqueda de versatilidad que define al 2026. La mendocina, que comparte su vida cotidiana ante casi un millón de seguidores, demuestra que esta pieza superó su etiqueta de prenda exclusiva de verano para convertirse en la estrella del invierno.

¿Por qué el pantalón blanco rompe la regla de los colores oscuros en invierno?

El éxito del pantalón blanco este invierno radica en su capacidad para romper la monotonía visual del guardarropa invernal. A diferencia del negro o el azul marino, el blanco aporta una sensación de luminosidad y frescura necesaria durante los meses de frío. Funciona como un lienzo neutro que potencia la riqueza cromática de otros tonos de temporada, como el marrón, el gris o el burdeos, permitiendo combinaciones rápidas y efectivas.

Este fenómeno responde a un cambio en la percepción de los básicos. La tendencia actual sugiere que los pantalones más funcionales ya no son únicamente los denim, ni los más elegantes son exclusivamente los negros. El blanco genera una ilusión de buen tiempo y luz que resulta reconfortante en los días cortos de la estación, convirtiéndose en una garantía de éxito para cualquier salida.

¿Cómo llevar la tendencia de Gandolfo en el día a día?

Para replicar la propuesta de Gandolfo, las expertas en moda sugieren estructurar un armario cápsula que incluya al menos dos versiones de esta prenda. Un modelo de vestir clásico para situaciones formales y un vaquero de corte recto o ligeramente ancho para la rutina diaria son las opciones más recomendadas para asegurar la durabilidad del estilo.

La clave para lucirlos en los días de entretiempo o pleno invierno o verano está en la textura de las piezas complementarias. Los pantalones blancos armonizan perfectamente con chaquetas de piel, prendas de punto grueso y camisas básicas. No es necesario recurrir a elementos llamativos: la propia luminosidad del blanco se encarga de elevar el conjunto sin esfuerzo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta es la casa de Rodolfo Barili y su mujer, Lara Piro.

Así es la casa de Rodolfo Barili y Lara Piro en el norte de Buenos Aires: jardin de ensueño, privacidad, y espacios amplios

Por Daniela Leiva
El chat entre Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez que anticipó el resultado del partido contra Inglaterra

El chat entre Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez que anticipó el resultado del partido contra Inglaterra

El nuevo estilo de cama se adapta a viviendas pequeñas y ambientes multifuncionales.

La cama tradicional tiene reemplazo: la nueva alternativa reduce espacios, es económica y ofrece durabilidad

Por Lucas Vasquez
El pelo lacio no va más: ahora se usa el pelo midi y ondulado. 

El fin del pelo lacio: estos son los estilos que marcan tendencia en invierno 2026

Por Daniela Leiva