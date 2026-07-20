El pantalón que usó Agustina Gandolfo en Nueva York y es tendencia este invierno 2026

La influencer mendocina desafía el mito de los colores oscuros con un diseño que se posiciona como el básico infaltable para renovar el fondo de armario.

Agustina Gandolfo volvió a captar la atención en las calles de Nueva York con una elección de vestuario que confirma el rumbo de la moda actual. La modelo e influencer apostó por el pantalón blanco, una prenda que combina elegancia y luz.

Esta elección no es casualidad, sino una respuesta a la búsqueda de versatilidad que define al 2026. La mendocina, que comparte su vida cotidiana ante casi un millón de seguidores, demuestra que esta pieza superó su etiqueta de prenda exclusiva de verano para convertirse en la estrella del invierno.

¿Por qué el pantalón blanco rompe la regla de los colores oscuros en invierno? El éxito del pantalón blanco este invierno radica en su capacidad para romper la monotonía visual del guardarropa invernal. A diferencia del negro o el azul marino, el blanco aporta una sensación de luminosidad y frescura necesaria durante los meses de frío. Funciona como un lienzo neutro que potencia la riqueza cromática de otros tonos de temporada, como el marrón, el gris o el burdeos, permitiendo combinaciones rápidas y efectivas.

Este fenómeno responde a un cambio en la percepción de los básicos. La tendencia actual sugiere que los pantalones más funcionales ya no son únicamente los denim, ni los más elegantes son exclusivamente los negros. El blanco genera una ilusión de buen tiempo y luz que resulta reconfortante en los días cortos de la estación, convirtiéndose en una garantía de éxito para cualquier salida.

¿Cómo llevar la tendencia de Gandolfo en el día a día? Para replicar la propuesta de Gandolfo, las expertas en moda sugieren estructurar un armario cápsula que incluya al menos dos versiones de esta prenda. Un modelo de vestir clásico para situaciones formales y un vaquero de corte recto o ligeramente ancho para la rutina diaria son las opciones más recomendadas para asegurar la durabilidad del estilo.