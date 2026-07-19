El fin del pelo lacio: estos son los estilos que marcan tendencia en invierno 2026

La moda capilar abandona la rigidez por el corte midi y las capas invisibles, priorizando la salud del cuero cabelludo con gestos tan simples como mover la raya.

Las pasarelas de Milán y las alfombras rojas confirman un quiebre definitivo en la estética personal. Se termina la era del pelo extra lacio y los peinados rígidos para dar paso a la textura auténtica. El invierno 2026 impone la versatilidad del movimiento natural, reemplazando la perfección estática por una elegancia relajada y genuina.

El concepto de lujo se redefine a través de la simplicidad y la frescura. Esta tendencia invita a trasladar el estilo de las pasarelas a la rutina diaria con facilidad, destacando ondas ligeras y cortes que resaltan el volumen propio de cada melena sin recurrir a estructuras forzadas que quiten identidad al cabello.

¿Por qué el corte midi despeinado es tendencia en 2026? El predominio del corte midi, situado a la altura de los hombros, responde a una búsqueda de equilibrio y funcionalidad. Este largo permite una transición fluida entre peinados dinámicos y ondas suaves, adaptándose con facilidad a diferentes edades. En melenas lacias, el objetivo es generar volumen en la raíz mediante técnicas de cardado suave y el uso de polvos texturizadores, rompiendo la caída plana tradicional para lograr un look relajado pero intencional.

La estructura del cabello ahora se trabaja con capas largas e invisibles. A diferencia del marcado estilo mullet, esta técnica inspirada en el corte mariposa busca una caída orgánica y fluida. El cambio periódico en la posición de la raya es el mecanismo clave para este volumen inmediato; al desplazarla hacia un lateral, se genera una elevación natural en la raíz y se evita que el peso del cabello la aplane constantemente por la costumbre de la caída.

¿Qué beneficios tiene mover la raya para el cuero cabelludo? Además de la estética, mover la raya del cabello tiene una función biológica esencial. Alternar el lugar de la división varía las zonas del cuero cabelludo expuestas a la radiación solar y permite que la raíz recupere vitalidad. Este hábito ayuda a que el cabello sostenga mejor el peso del peinado a lo largo del tiempo sin debilitarse en una sola dirección.

Este pequeño ajuste suaviza las facciones del rostro y ofrece una alternativa fresca frente a la clásica división al medio, consolidando la libertad y la identidad personal como los ejes centrales de la temporada. La moda de 2026 abandona finalmente la rigidez para celebrar melenas auténticas mediante ajustes sencillos que priorizan la comodidad.