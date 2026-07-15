El chat entre Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez que anticipó el resultado del partido contra Inglaterra

La locura por la albiceleste es total y las parejas de los jugadores de la Selección no se quedan afuera de los festejos. Este miércoles, luego del partido entr e Argentina e Inglaterra , la esposa de Lautaro Martínez, Agustina Gandolfo, compartió un mensaje revelando que predijo el resultado final.

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En medio de los festejos por el 2-1 a Inglaterra , la mendocina compartió una captura de chat con el jugador donde le desaba suerte para el partido. "Bueno, amor mío, te amo mucho. Descansá, mañana será un gran día y volvemos a jugar otra final del mundo”.

El posteo no pasó desapercibido entre los hinchas, quienes opinaron que la influencer habría vaticinado el triunfo de la Scaloneta y el paso de Argentina a la gran final, que además contó con un gol de Lautaro Martínez.

Quien también se mostró emocionada por la victoria de la albiceleste fue la esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo.

El mensaje de Agustina Gandolfo a Lautaro Martínez que predijo el resultado del partido.

A pocos minutos de terminar el encuentro, compartió fotos de ella junto a sus hijos en el estadio, alentando al capitán y a toda la Selección, como ya es cábala en todos los partidos.

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"Gracias Dios!!! Vamooos Argentina!!!! A la Final!", comentó Roccuzzo

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El festejo por el triunfo ante los europeos no frenará durante varios días y, en medio de la euforia y la alegría, se asoma la chance de dar otra vuelta olímpica. Este fin de semana, la albiceleste enfrentará a España y buscará la Copa del Mundo por la cuarta estrella.

Según anunció de forma oficial la FIFA, el duelo se disputará el próximo domingo 19 de julio desde las 16 horas de nuestro país. El escenario elegido es el imponente MetLife Stadium, (Estadio Nueva York Nueva Jersey durante la competencia).

Además de contar con la tradicional Ceremonia de Clausura, el evento tendrá un espectáculo artístico de medio tiempo, por primera vez en la historia del Mundial de la FIFA.