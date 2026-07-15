15 de julio de 2026 - 19:55

¿Matt Damon hincha por Argentina? Su respuesta en plena fiebre mundialista y la anécdota en La Bombonera

El actor estadounidense Matt Damon recordó su experiencia en una final de Boca Juniors, habló de la pasión que despierta el Mundial 2026 en su familia y destacó la importancia de Lionel Messi.

Una saga de películas con Matt Damon abandona Netflix.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El actor estadounidense Matt Damon volvió a referirse a su vínculo con Argentina al compartir una anécdota sobre el fútbol local y el entusiasmo que genera el Mundial 2026 en su entorno familiar.

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Por Redacción Espectáculos

Durante una entrevista con Jimmy Fallon en el programa The Tonight Show, el protagonista de La Odisea recordó la vez que asistió a una final de Boca Juniors en Buenos Aires. El actor describió aquella experiencia como una de las más impactantes que vivió.

Matt Damon en The Tonight Show.

Matt Damon en The Tonight Show.

La pasión por el Mundial en la familia de Matt Damon

Consultado sobre el presente de la Copa del Mundo, Damon explicó que en su casa se vive con intensidad el torneo y destacó la admiración que existe por Lionel Messi.

"Todos en casa tienen fiebre mundialista", afirmó el actor, quien además señaló que también sigue con interés la campaña de España, debido al vínculo familiar que mantiene con ese país. Aunque evitó revelar si alienta específicamente por alguna selección, reconoció que disfruta del clima futbolero que se vive dentro de su familia.

El recuerdo de una final de Boca que lo sorprendió

Durante la entrevista, Damon eligió recordar una experiencia que vivió años atrás en el fútbol argentino: su asistencia a una final de Boca Juniors. “Fue una de las cosas más locas que vi en mi vida”, aseguró al rememorar aquella jornada.

El actor contó que, antes del partido, preguntó si podía asistir junto a toda la familia y recibió una respuesta que lo sorprendió: "Sin mujeres y sin niños". También relató que para ingresar al estadio atravesó varios controles policiales, algo que, según comentó, reflejaba la importancia que tiene el fútbol en Argentina.

Los detalles que más llamaron su atención

Uno de los aspectos que más impactó a Damon fue observar sectores vacíos entre las tribunas durante el encuentro. “Me di cuenta de que esa era la distancia a la que se podían arrojar cosas unos a otros”, recordó entre risas durante la conversación con Fallon.

Finalizado el partido, que terminó con una victoria de Boca Juniors, el actor también descubrió que debía esperar antes de abandonar el estadio.

“Le dije a Héctor: '¿Podemos irnos?'. Y él me dijo: 'No, tenemos que esperar 10 minutos más'. Le pregunté por qué y me respondió: 'Le dan a la otra hinchada una ventaja de salida'”, relató.

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