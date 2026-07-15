Estrenos de cine: "La Odisea" de Christopher Nolan revive la épica más impresionante

Después del fenómeno de "Oppenheimer" y de conquistar su primer Oscar como mejor director, Christopher Nolan vuelve a desafiar los límites del blockbuster. Esta vez lo hace con " La Odisea " (" The Odyssey"), una adaptación del célebre poema épico de Homero que llega este jueves 16 de julio a las salas argentinas.

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Llega tras una expectativa inusual que comenzó incluso un año antes de su estreno, cuando se habilitó la preventa de entradas.

Con un presupuesto estimado en 250 millones de dólares y una duración de 2 horas y 53 minutos, la producción se convierte en la primera película comercial filmada íntegramente en formato IMAX , una decisión técnica que marcó buena parte de un rodaje tan complejo como ambicioso.

La historia adapta uno de los relatos fundacionales de la literatura occidental: el viaje de diez años de Odiseo , o Ulises , para regresar a Ítaca después de la guerra de Troya. Durante la travesía deberá enfrentarse a dioses, monstruos y criaturas mitológicas, mientras en su reino Penélope y su hijo Telémaco resisten la presión de los pretendientes que buscan ocupar el trono.

La versión de Nolan reúne a una gran cantidad de estrellas. Matt Damon interpreta al legendario héroe griego, acompañado por Anne Hathaway como Penélope y Tom Holland como Telémaco. El reparto también incluye a Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, John Leguizamo, Elliot Page, Samantha Morton, Jon Bernthal, Benny Safdie, Mia Goth y Himesh Patel , entre otras figuras.

La escala del proyecto fue acorde a la magnitud del material original. El rodaje se extendió durante 91 días en locaciones de Grecia, Italia, Escocia, Islandia, Malta, Marruecos, Sahara Occidental, Los Ángeles y, especialmente, en alta mar.

"Rodamos más de dos millones de pies de película", reveló Nolan a Empire. El director explicó que buscó filmar en condiciones reales para transmitir la dureza de los antiguos viajes marítimos: "Llevamos al elenco a las olas reales, en los lugares reales. Queríamos capturar lo difíciles que debieron ser esos viajes para la gente".

Las cámaras IMAX, que pesan considerablemente, cuestan cerca de 500.000 dólares cada una y solo permiten registrar unos pocos minutos antes de recargar el rollo, agregaron una dificultad adicional a una producción que apostó por privilegiar los efectos prácticos sobre el uso indiscriminado de imágenes generadas por computadora.

La preparación física y técnica de los actores también fue parte del desafío. Matt Damon perdió 15 kilos para interpretar a Odiseo, siguiendo una estricta rutina de entrenamiento y una dieta sin gluten. "Querían a alguien delgado pero fuerte. No había estado tan flaco desde el secundario", contó el actor.

Por su parte, Anne Hathaway aprendió a tejer en un telar antiguo para dar mayor autenticidad a Penélope, quien en el poema retrasa durante años la elección de un nuevo esposo mientras espera el regreso de Odiseo. "Hubo un momento en que todo encajó, como si conectara con una habilidad fundamental para el ser humano", explicó la actriz sobre el proceso de aprendizaje.

Las primeras críticas

Antes de su estreno mundial, "La Odisea" ya comenzó a recibir elogios de la crítica especializada. Uno de los análisis más entusiastas sostiene que Nolan logró "lo imposible": convertir uno de los textos más conocidos de la historia en un espectáculo cinematográfico que combina ambición visual con una narrativa accesible.

Las primeras reseñas destacan especialmente la espectacularidad de sus imágenes, la puesta en escena de secuencias como el enfrentamiento con Polifemo y la decisión de narrar la historia de manera no lineal sin perder claridad.

También se señala que, lejos de caer en la solemnidad, la película recupera el espíritu del gran cine épico de aventuras, con monstruos, acción y violencia, pero sin resignar profundidad dramática.

Aunque algunas críticas apuntan a ciertas libertades respecto del poema original y consideran que el desenlace resulta excesivo, el consenso general la ubica entre las mejores obras de Nolan e incluso como uno de los grandes blockbusters de los últimos años.