Una de las películas de terror más esperadas llegó al cine: cómo es "Evil Dead: En llamas"

La saga inaugurada por Sam Raimi suma una nueva película desde este 9 de julio, que convocará a los fans del terror en estas semanas.

La legendaria franquicia "Evil Dead" volvió a la pantalla grande este jueves 9 de julio con una nueva dosis de terror extremo. Este jueves 9 de julio se estrena "Evil Dead: En llamas", la sexta película del universo creado por Sam Raimi, una producción que apuesta por una historia completamente independiente y lleva el horror gore a un nuevo nivel.

Dirigida por el realizador francés Sébastien Vaniek, la película deja atrás los acontecimientos de " Evil Dead: El despertar" (2023) para construir un relato autónomo, pensado tanto para los seguidores históricos de la saga como para quienes se acerquen por primera vez a este universo de posesiones demoníacas.

La historia sigue a Alice, interpretada por Souheila Yacoub, una mujer que, tras la muerte de su esposo, decide refugiarse en la aislada casa de sus suegros. Lo que parecía un intento por atravesar el duelo pronto se convierte en una pesadilla cuando el legendario Libro de los Muertos despierta una antigua maldición.

A partir de ese momento, los integrantes de la familia comienzan a ser poseídos uno tras otro, transformándose en los temibles Deadites, obligando a Alice a enfrentarse a una lucha desesperada por sobrevivir mientras intenta escapar del infierno que se desata dentro de la vivienda.

Vaniek imprime un estilo visual feroz, con una puesta en escena que apuesta por largos planos secuencia, un despliegue de violencia gráfica, litros de sangre, mutilaciones y un clima de tensión constante. El director combina el terror psicológico derivado del dolor y la culpa con el horror físico más visceral, en una propuesta que busca convertirse en la película más extrema de toda la franquicia.

Una saga que marcó al cine de terror Desde su debut en 1981, "Evil Dead" se consolidó como una de las franquicias más influyentes del cine de terror. Sus primeras tres películas, conocidas como la Trilogía de Raimi, giraron en torno al icónico personaje de Ash Williams, mientras que las producciones posteriores expandieron el universo con historias independientes unidas por el siniestro Necronomicón, el Libro de los Muertos. Con "Evil Dead: En llamas", la serie suma seis largometrajes: "The Evil Dead" (1981), dirigida por Sam Raimi; "Evil Dead II" (1987), de Sam Raimi; "El ejército de las tinieblas" (1992), de Sam Raimi; "Evil Dead" (2013), dirigida por Fede Álvarez; "Evil Dead: El despertar" (2023), de Lee Cronin y "Evil Dead: En llamas" (2026), dirigida por Sébastien Vaniek.