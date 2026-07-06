Vuelve el Mendoza Fantástica Film Fest: terror, ciencia ficción y cine bizarro con entrada gratuita

El cine fantástico volverá a tener su gran cita en Mendoza con la segunda edición del Mendoza Fantástica Film Fest (MEFFF!) , el único festival de la provincia dedicado exclusivamente a los géneros de terror, ciencia ficción y cine bizarro.

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Tras el éxito de su debut en 2025, el encuentro regresará del lunes 6 al domingo 12 de julio con una programación que reunirá producciones nacionales e internacionales, además de una fuerte apuesta por el talento local.

Durante siete noches, el Cine Teatro Plaza abrirá sus puertas para ofrecer funciones gratuitas que comenzarán a las 21 , aunque desde las 20 el público podrá ingresar para recorrer una feria temática, conocer a la mascota oficial del festival, Meffi , y disfrutar de distintas actividades previas.

Uno de los ejes principales del MEFFF! será la competencia de cortometrajes mendocinos. Cada jornada comenzará con la proyección de una obra local que buscará quedarse con un premio en efectivo, una iniciativa destinada a incentivar la producción audiovisual de la provincia y brindar mayor visibilidad a los realizadores independientes.

A continuación de cada corto se proyectará un largometraje de género, proveniente del ámbito nacional o internacional, que también competirá por el galardón oficial del festival. En lugar de una estatuilla convencional, el premio será una jarra de vino con forma de pingüino , realizada artesanalmente en cerámica, un reconocimiento que busca reflejar la identidad mendocina.

Un festival que une el vino y el cine

El Mendoza Fantástica Film Fest nació con la intención de tender puentes entre dos actividades profundamente ligadas a la provincia: la industria vitivinícola y el desarrollo audiovisual.

En esa línea, la función inaugural incluirá un brindis a cargo de Bodega Azul, mientras que la apertura también contará con un show en vivo del artista de música urbana SaitaM BalaM, sumando una propuesta que trasciende la experiencia cinematográfica.

La participación del público será otro de los aspectos centrales del encuentro. Los espectadores tendrán la posibilidad de votar tanto por su cortometraje como por su largometraje favorito mediante un sistema de puntajes entregado junto con la entrada. De esta manera, serán los asistentes quienes definirán a los ganadores del Premio del Público.

Además, cada entrada funcionará como un número para participar de sorteos de regalos aportados por los sponsors del festival. Como cierre, durante la función de clausura se sorteará un antiguo póster de cine enmarcado, una de las piezas más esperadas por los coleccionistas y fanáticos del séptimo arte.

El cierre del festival combinará cine y música en vivo. La banda Final Girl ofrecerá un recital antes de la proyección especial por el 75° aniversario de "The Thing from Another World" (1951), una de las películas más influyentes de la historia de la ciencia ficción y considerada una obra de culto dentro del género.

La elección del clásico de 1951 refuerza el espíritu del festival, que busca celebrar tanto las nuevas producciones como las obras que marcaron el desarrollo del cine fantástico a nivel mundial.

Más allá de las proyecciones, el público encontrará cada noche una feria de emprendedores especializados en el universo alternativo. Habrá propuestas vinculadas con el cine, la literatura fantástica, el cómic, la ilustración y distintas expresiones artísticas relacionadas con la cultura geek y de terror.

También estará presente Meffi, la mascota oficial del festival, que acompañará todas las funciones y se convertirá en uno de los atractivos para los asistentes.

El Mendoza Fantástica Film Fest es organizado por Cultura de Godoy Cruz y Cineclub Stocco, que tiene una amplia trayectoria en la realización de ciclos de cine, funciones especiales, muestras de festivales y diversas actividades vinculadas con la difusión del cine independiente y de género.