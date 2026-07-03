Más de 15 millones de argentinos fueron al cine en lo que va del año: el ranking de las películas más vistas

Con más de 15 millones de entradas vendidas entre enero y junio , el cine argentino atravesó un primer semestre que invita al optimismo. Aunque todavía no alcanza los niveles registrados en 2024, la recuperación de la asistencia a las salas y la expectativa por las vacaciones de invierno alimentan la posibilidad de que 2026 cierre con mejores números que el año pasado.

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Según los datos de Ultracine, empresa que releva la taquilla nacional desde 1997, entre el 1 de enero y el 30 de junio se contabilizaron 15.002.923 espectadores en los cines de todo el país. La cifra representa una leve caída respecto del mismo período de 2025, cuando se habían vendido 16.158.952 entradas, y también frente al primer semestre de 2024, que había alcanzado los 17,4 millones. Sin embargo, el comportamiento de los últimos meses muestra una tendencia ascendente que entusiasma a la industria.

El panorama, de todos modos, estará condicionado por un factor externo: el Mundial de fútbol. Tradicionalmente, los grandes eventos deportivos afectan la asistencia a las salas, especialmente cuando juega la Selección Argentina. Aun así, julio suele ser el mes de mayor convocatoria gracias al receso escolar, por lo que el segundo semestre será determinante para saber si la taquilla logra superar los casi 33 millones de espectadores registrados durante todo 2025.

Uno de los datos más llamativos del informe es el fuerte peso de los grandes tanques de Hollywood. Las siete películas más exitosas reunieron el 51% de toda la recaudación del semestre, mientras que las veinte más vistas convocaron a 12.019.017 espectadores, equivalentes al 80% del total de entradas vendidas.

La gran ganadora fue "Toy Story 5" , que llegó a los cines el 18 de junio y, pese a haberse estrenado apenas días antes del cierre del semestre, acumuló 1.579.663 espectadores, convirtiéndose rápidamente en el mayor éxito del año.

Muy cerca quedó " El diablo viste a la moda 2", con 1.505.483 entradas, confirmando que el esperado regreso de Miranda Priestly logró seducir tanto a quienes disfrutaron del clásico de 2006 como a nuevas generaciones.

El podio lo completó "Super Mario Bros.: La película", con 1.200.078 espectadores, otra adaptación de una franquicia ampliamente conocida que volvió a demostrar la fortaleza de las propiedades intelectuales consolidadas.

Detrás aparecieron "Michael", la biografía cinematográfica de Michael Jackson, con 998.258 asistentes, y "Avatar: Fuego y cenizas", que, aunque había estrenado en diciembre de 2025, siguió sumando público durante los primeros meses del año hasta alcanzar 975.219 espectadores.

Hollywood apuesta por las franquicias

Si algo dejó claro el ranking es que la originalidad continúa siendo una excepción dentro de la cartelera comercial. De las veinte películas más vistas del semestre, ocho fueron secuelas, una tendencia que se mantiene firme desde hace varios años.

A esto se suma que gran parte de los títulos más convocantes pertenecen a franquicias ya instaladas o adaptan historias conocidas. El éxito de "Toy Story 5", "El diablo viste a la moda 2", "Scary Movie: Terroríficamente incorrecta", "Scream 7", "Mortal Kombat 2", "Zootopia 2" y "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" confirma que los estudios continúan apostando por marcas con un público asegurado.

Entre los diez títulos más vistos apenas hubo tres propuestas completamente originales: "Cumbres borrascosas", la nueva adaptación protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi; "Hoppers", la producción animada de Disney; y "Backrooms", la inesperada revelación del cine de terror durante este año.

No todo fue cine para chicos

Existe la percepción de que las películas familiares dominan la taquilla, pero los números del semestre cuentan otra historia.

Entre las cinco películas más vistas únicamente "Toy Story 5" y "Super Mario Bros.: La película" fueron aptas para todo público. Incluso dentro del Top 20 apenas cuatro producciones contaban con esa clasificación, y todas pertenecían al género de animación: "Toy Story 5", "Super Mario Bros.: La película", "Zootopia 2" y "Hoppers".

Esto refleja un mercado mucho más diverso, donde convivieron dramas, biografías musicales, terror, acción y comedias dirigidas principalmente al público adolescente y adulto.

Un ranking completamente estadounidense

Otro dato que llama la atención es el origen de las producciones. Por primera vez en varias décadas, las veinte películas más vistas del semestre fueron producciones estadounidenses, sin presencia de títulos europeos, asiáticos o latinoamericanos dentro del ranking principal.

La hegemonía de Hollywood volvió a imponerse en un mercado donde las grandes campañas de promoción y la potencia de las franquicias siguen marcando la diferencia frente a otras cinematografías.

El difícil presente del cine argentino

La otra cara del informe vuelve a ser la delicada situación de la producción nacional.

Por segundo año consecutivo ninguna película argentina consiguió ingresar al Top 20 de la taquilla. El largometraje nacional más visto fue "La virgen de la tosquera", filmada en Mendoza sobre historias de Mariana Enríquez, una combinación de drama y terror que convocó 84.999 espectadores, ubicándose apenas en el puesto 27 del ranking general.

Detrás apareció " Playa de lobos", coproducción entre Argentina y España protagonizada por Guillermo Francella, que vendió 64.123 entradas y terminó en el puesto 32.

El dato adquiere mayor relevancia porque, por primera vez en décadas, ninguna película argentina logró superar la barrera de los 100.000 espectadores.

Según Ultracine, durante el primer semestre se contabilizaron 184 títulos nacionales, incluyendo películas estrenadas anteriormente, ciclos especiales y festivales como el BAFICI. En conjunto reunieron 413.058 espectadores, muy por debajo de los 580.219 registrados en igual período de 2025.

La caída fue del 29%, y la participación del cine argentino dentro del mercado total descendió hasta apenas 2,75%, uno de los porcentajes más bajos de los últimos años.