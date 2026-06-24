De cineasta a escritor: Pedro Almodóvar afianza su faceta literaria publicando su primera novela

Tras conquistar el cine durante más de cuatro décadas y dar sus primeros pasos en la literatura con un libro de relatos, Pedro Almodóvar volverá a sorprender a su público con un nuevo desafío creativo. El reconocido director español publicará el próximo 29 de octubre su primera novela, "El hombre que solo escribía en los aviones", que llegará a las librerías bajo el sello Reservoir Books, consignó Efe.
La obra representa un nuevo capítulo en la faceta literaria del realizador, quien en 2023 incursionó en el mundo editorial con "El último sueño", un volumen de relatos que reunía textos escritos a lo largo de distintas etapas de su vida y que permitía descubrir una voz narrativa tan personal como la de sus películas.
En esta ocasión, Almodóvar apuesta por una ficción de largo aliento protagonizada por Flavio Guijarro, un hombre que ha pasado buena parte de su vida reinventándose. A lo largo de los años ha acumulado numerosas aficiones que rara vez lograron convertirse en una profesión estable. La actuación, sin embargo, ha sido el oficio que consiguió desarrollar con mayor o menor éxito.
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La historia da un giro durante un viaje de promoción. A 10.000 metros de altura, el protagonista descubre de manera inesperada una nueva vocación: la escritura. A partir de ese momento comienza una lucha constante contra los bloqueos creativos mientras intenta concretar el sueño de convertirse en escritor, un objetivo que, paradójicamente, parece alejarse cada vez que está a punto de poner el punto final a su obra.
Desde Reservoir Books describen la novela como una narración que se interna "en una selva de experiencias y lecturas, de tramas inventadas y de ideas prestadas, que a su vez sirven de cimiento a una obra sorprendente, libresca y muy apasionada".
Una nueva faceta de Pedro Almodóvar
El lanzamiento literario llega en un momento de intensa actividad para el Manchego. Hace apenas unas semanas presentó su más reciente película, "Amarga Navidad", durante el 79º Festival de Cannes. El director acudió al certamen acompañado por el elenco del filme, integrado, entre otros, por Bárbara Lennie, Aitana Sánchez-Gijón y Leonardo Sbaraglia.
Con "El hombre que solo escribía en los aviones", Almodóvar amplía un universo creativo que durante décadas estuvo ligado al lenguaje cinematográfico y ahora encuentra un nuevo espacio de exploración en la novela, un formato al que promete volver a trasladar sus obsesiones y fascinante universo.