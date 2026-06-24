De cineasta a escritor: Pedro Almodóvar afianza su faceta literaria publicando su primera novela

Se trata de "El hombre que solo escribía en los aviones", su primera novela, donde Pedro Almodóvar profundiza su vena como escritor.

Tras conquistar el cine durante más de cuatro décadas y dar sus primeros pasos en la literatura con un libro de relatos, Pedro Almodóvar volverá a sorprender a su público con un nuevo desafío creativo. El reconocido director español publicará el próximo 29 de octubre su primera novela, "El hombre que solo escribía en los aviones", que llegará a las librerías bajo el sello Reservoir Books, consignó Efe.

La obra representa un nuevo capítulo en la faceta literaria del realizador, quien en 2023 incursionó en el mundo editorial con "El último sueño", un volumen de relatos que reunía textos escritos a lo largo de distintas etapas de su vida y que permitía descubrir una voz narrativa tan personal como la de sus películas.

En esta ocasión, Almodóvar apuesta por una ficción de largo aliento protagonizada por Flavio Guijarro, un hombre que ha pasado buena parte de su vida reinventándose. A lo largo de los años ha acumulado numerosas aficiones que rara vez lograron convertirse en una profesión estable. La actuación, sin embargo, ha sido el oficio que consiguió desarrollar con mayor o menor éxito.

Captura de pantalla 2026-06-24 135520 La historia da un giro durante un viaje de promoción. A 10.000 metros de altura, el protagonista descubre de manera inesperada una nueva vocación: la escritura. A partir de ese momento comienza una lucha constante contra los bloqueos creativos mientras intenta concretar el sueño de convertirse en escritor, un objetivo que, paradójicamente, parece alejarse cada vez que está a punto de poner el punto final a su obra.

Desde Reservoir Books describen la novela como una narración que se interna "en una selva de experiencias y lecturas, de tramas inventadas y de ideas prestadas, que a su vez sirven de cimiento a una obra sorprendente, libresca y muy apasionada".