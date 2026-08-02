2 de agosto de 2026 - 18:15

La frase de José Saramago sobre tomar distancia para finalmente comprenderse a uno mismo: "No podemos vernos a nosotros mismos si no nos..."

Saramago sostiene que la introspección no basta: para comprender la estructura de una rutina es obligatorio alejarse de ella como si fuera una isla remota.

José Saramago reflexionó sobre la soledad y el conocerse a uno mismo.&nbsp;

José Saramago reflexionó sobre la soledad y el conocerse a uno mismo. 

Foto:

Por Sofía Serelli

José Saramago, Nobel de Literatura nacido en Azinhaga en 1922, planteó una premisa que desafía la lógica de la identidad: para verse a uno mismo es obligatorio alejarse de uno mismo. Esta frase, central en su obra de 1997, sostiene que la estructura de la rutina solo es visible mediante el desplazamiento.

Leé además

Para resolver correctamente este desafío conviene recordar el orden de las operaciones.

Desafío matemático: ¿Cuánto es 30 - 30 × 0 + 3 ÷ 3?

Por Lucas Vasquez
hernan drago mostro su casa que gano un premio internacional: pileta suspendida y patio con vista al lago

Hernán Drago mostró su casa que ganó un premio internacional: pileta suspendida y patio con vista al lago

Por Redacción Espectáculos

La obra del escritor portugués utiliza la alegoría para revelar estructuras que la normalidad mantiene ocultas. En su relato La isla desconocida, un personaje sostiene una premisa geográfica para explicar la psique humana: "Es necesario abandonar la isla para ver la isla; no podemos vernos a nosotros mismos si no nos abandonamos a nosotros mismos". Esta imagen no propone una huida, sino un movimiento de ida y vuelta para reconocer contornos que desaparecen cuando se habita exclusivamente dentro de ellos.

¿Por qué la isla de Saramago representa la rutina diaria?

Para Saramago, la isla representa la vida cotidiana, con sus límites y las historias que se repiten por inercia. El barco simboliza el riesgo necesario de abandonar temporalmente la posición habitual para ganar perspectiva. Según el autor, el autoconocimiento depende del contraste, ya que una persona solo percibe el valor de sus elecciones cuando se encuentra con otras formas de vida o interrumpe sus comportamientos automáticos.

Este alejamiento no implica rechazar la identidad, sino probar variaciones como cambiar un horario o hablar con personas de creencias opuestas. El escritor demuestra que nos damos cuenta de lo que valoramos cuando reconocemos hábitos que mantuvimos solo por falta de alternativas visibles. La Fundación José Saramago vincula esto a la búsqueda de una isla que no figura en los mapas, subrayando que "nadie puede verse a sí mismo sin algún desplazamiento".

¿Qué riesgos implica alejarse demasiado de uno mismo?

Sin embargo, la propuesta del autor advierte sobre los peligros de la distancia permanente. Quienes observan sus vidas solo desde el exterior corren el riesgo de tratarlas como objetos, perdiendo el contacto con los afectos y las responsabilidades que solo existen desde dentro. El proceso es una secuencia de percepción: retroceder para reconocer la silueta y regresar con una visión más clara del lugar que se ocupa, dispuestos a conservar algunas partes y modificar otras.

Muchos hábitos parecen inevitables hasta compararlos con otras realidades. La perspectiva revela que ciertas conductas persisten simplemente porque nadie cuestionó si aún tenían sentido. Comprenderse requiere navegar entre la experiencia y la observación, permitiendo vivir la vida desde dentro sin perder la capacidad de percibir sus contornos reales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

sofi martinez mostro su departamento: museo de camisetas, vestidor con camarin y cuarto de pelotas

Sofi Martínez mostró su departamento: museo de camisetas, vestidor con camarín y cuarto de pelotas

Por Redacción Espectáculos
Matilde Mourinho junto a su padre, José Mourinho﻿, en su joyería. 

Matilde Mourinho, la hija de 30 años de José Mourinho: "Mi padre me enseñó que se puede ser un líder fuerte sin dejar de ser..."

Zoey Kuhn, jugadora de Rosario Central. 

Zoey Kuhn, la estadounidense que llegó a Rosario Central y lanzó una frase que sorprendió a todos: "El fútbol argentino es más..."

Gabriel Rolón sobre la amistad. 

Gabriel Rolón, psicólogo: "La amistad es la única forma de amor que no necesita..."