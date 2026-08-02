La frase de José Saramago sobre tomar distancia para finalmente comprenderse a uno mismo: "No podemos vernos a nosotros mismos si no nos..."

Saramago sostiene que la introspección no basta: para comprender la estructura de una rutina es obligatorio alejarse de ella como si fuera una isla remota.

José Saramago, Nobel de Literatura nacido en Azinhaga en 1922, planteó una premisa que desafía la lógica de la identidad: para verse a uno mismo es obligatorio alejarse de uno mismo. Esta frase, central en su obra de 1997, sostiene que la estructura de la rutina solo es visible mediante el desplazamiento.

La obra del escritor portugués utiliza la alegoría para revelar estructuras que la normalidad mantiene ocultas. En su relato La isla desconocida, un personaje sostiene una premisa geográfica para explicar la psique humana: "Es necesario abandonar la isla para ver la isla; no podemos vernos a nosotros mismos si no nos abandonamos a nosotros mismos". Esta imagen no propone una huida, sino un movimiento de ida y vuelta para reconocer contornos que desaparecen cuando se habita exclusivamente dentro de ellos.

¿Por qué la isla de Saramago representa la rutina diaria? Para Saramago, la isla representa la vida cotidiana, con sus límites y las historias que se repiten por inercia. El barco simboliza el riesgo necesario de abandonar temporalmente la posición habitual para ganar perspectiva. Según el autor, el autoconocimiento depende del contraste, ya que una persona solo percibe el valor de sus elecciones cuando se encuentra con otras formas de vida o interrumpe sus comportamientos automáticos.

Este alejamiento no implica rechazar la identidad, sino probar variaciones como cambiar un horario o hablar con personas de creencias opuestas. El escritor demuestra que nos damos cuenta de lo que valoramos cuando reconocemos hábitos que mantuvimos solo por falta de alternativas visibles. La Fundación José Saramago vincula esto a la búsqueda de una isla que no figura en los mapas, subrayando que "nadie puede verse a sí mismo sin algún desplazamiento".

¿Qué riesgos implica alejarse demasiado de uno mismo? Sin embargo, la propuesta del autor advierte sobre los peligros de la distancia permanente. Quienes observan sus vidas solo desde el exterior corren el riesgo de tratarlas como objetos, perdiendo el contacto con los afectos y las responsabilidades que solo existen desde dentro. El proceso es una secuencia de percepción: retroceder para reconocer la silueta y regresar con una visión más clara del lugar que se ocupa, dispuestos a conservar algunas partes y modificar otras.

Muchos hábitos parecen inevitables hasta compararlos con otras realidades. La perspectiva revela que ciertas conductas persisten simplemente porque nadie cuestionó si aún tenían sentido. Comprenderse requiere navegar entre la experiencia y la observación, permitiendo vivir la vida desde dentro sin perder la capacidad de percibir sus contornos reales.