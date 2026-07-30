Matilde Mourinho, la hija de 30 años de José Mourinho: "Mi padre me enseñó que se puede ser un líder fuerte sin dejar de ser..."

La fundadora de Matilde Jewellery utiliza diamantes de laboratorio y oro reciclado para demostrar que la firmeza empresarial no requiere abandonar la cortesía.

Matilde Mourinho consolidó su propia carrera como empresaria de joyería sostenible a los 30 años. Lejos de los estadios donde su padre, José Mourinho, construyó su fama, ella dirige una firma británica que prioriza el oro reciclado y los diamantes de laboratorio. La marca nació durante la pandemia como un proyecto independiente del deporte.

Matilde Jewellery surgió en un contexto de incertidumbre global. A diferencia de las firmas tradicionales de lujo, la marca apuesta por el diseño atemporal y piezas que resistan el paso del tiempo. La empresaria portuguesa, criada entre Portugal, Inglaterra, Italia y España, aplicó su visión internacional para crear una identidad que rechaza el consumo rápido.

El liderazgo fuerte y la ética de la sostenibilidad La influencia de José Mourinho en la carrera de su hija no se limita al reconocimiento del apellido. Matilde asegura que su padre le enseñó que la firmeza de un líder es perfectamente compatible con la cortesía. «Ambas cosas pueden coexistir perfectamente, aunque a veces lo olvidemos», comentó al respecto durante una entrevista.

Esta filosofía de respeto se traslada a la producción de sus joyas, donde utiliza exclusivamente oro reciclado de 14 quilates. El uso de diamantes cultivados en laboratorio es otro de los pilares de la firma. Esta decisión busca reducir el impacto ambiental asociado a la extracción de nuevos materiales en la minería convencional. Para Matilde, la sostenibilidad no es una herramienta de marketing, sino la base del lujo contemporáneo.

Su empresa cuenta con una comunidad fiel que valora la durabilidad de los objetos con valor sentimental. Tras finalizar sus estudios, eligió un camino profesional autónomo centrado en la responsabilidad medioambiental y la transparencia. El crecimiento de la marca demuestra que existe un público dispuesto a invertir en piezas alejadas del consumo acelerado.