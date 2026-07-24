24 de julio de 2026 - 18:39

Franco Mastantuono fue titular y brilló en el primer ensayo formal de José Mourinho en Real Madrid

El argentino jugó de gran manera en un amistoso ante el Alcorcón, en el primer desafío de Mou como DT del elenco Blanco.

Franco Mastantuono fue titular y brilló en el primer ensayo formal de José Mourinho en Real Madrid

Franco Mastantuono fue titular y brilló en el primer ensayo formal de José Mourinho en Real Madrid

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Real Madrid
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Real Madrid derrotó 1-0 a Alcorcón en un encuentro de entrenamiento, pero todas las miradas se posaron sobre Franco Mastantuono. El atacante argentino integró el once titular diseñado por José Mourinho y completó una actuación positiva que ilusiona a la Casa Blanca en el inicio del ciclo del DT portugués.

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El conjunto madrileño comenzó a mostrar sus primeras cartas futbolísticas con una práctica ante el Alcorcón. Más allá de la victoria por la mínima diferencia conseguida en el tramo final del ensayo, la nota del día la dio el argentino Franco Mastantuono, quien desplegó todo su repertorio ofensivo ante la atenta mirada del cuerpo técnico. Dicha actuación llega justo en el momento donde se analiza si cederlo a préstamo para que sume minutos en otro lugar.

Franco Mastantuono deslumbró al cuerpo técnico:

Franco Mastantuono, jugador del Real Madrid

Franco Mastantuono, jugador del Real Madrid

El exjugador de River Plate integró el tridente de ataque desde el arranque en una alineación de prueba repleta de nombres importantes. Mastantuono necesitó pocos minutos para marcar diferencias: una aceleración letal por la banda derivó en un penal a favor que, para mala fortuna del equipo, Arda Güler no pudo cambiar por gol.

Durante los 70 minutos que permanecieron en cancha los futbolistas del primer equipo, el argentino fue un dolor de cabeza constante para la defensa rival. Rotó por todo el frente de ataque, alternando entre las bandas y el carril central, demostrando que calza justo con la dinámica que pretende imprimirle Mourinho a su nuevo proyecto.

El técnico portugués decidió armar un once inicial que puede marcar algunas pautas de cara al futuro. El mismo estuvo integrado por: Lunin; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Dean Huijsen y Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Cestero y Arda Güler; Mastantuono, Gonzalo García y Valero. El único grito de la tarde llegó recién sobre el cierre del encuentro, cuando el juvenil Yáñez ejecutó con precisión un penal para sellar el 1-0 definitivo sobre el débil cuadro rival.

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