Real Madrid oficializó el regreso de José Mourinho como entrenador del club

El técnico portugués firmó contrato hasta 2029. El club de Madrid abonó la cláusula de rescisión de 15 millones de euros al Benfica de Portugal.

José Mourinho fue confirmado oficialmente como el nuevo entrenador del Real Madrid y comenzará así su segundo ciclo al frente del conjunto español. La llegada del técnico portugués ya había sido anticipada por el presidente Florentino Pérez previo a imponerse por gran mayoría en las elecciones del club.

Para concretar la operación, el club madrileño abonó una cláusula de rescisión de 15 millones de euros al Benfica de Portugal, que días atrás había comunicado la salida del entrenador. El acuerdo contempla un vínculo que se extenderá hasta el 30 de junio de 2029.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2065135223076257939?s=20&partner=&hide_thread=false Comunicado Oficial: José Mourinho — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2026 En el comunicado oficial de “La Casa Blanca” confirmó que “el nuevo y flamante entrenador tomará el mando el próximo 13 de julio, día que dará comienzo a la pretemporada”.

“La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029”, confirma el comunicado de la institución

Segundo ciclo de José Mourinho en Real Madrid Esta será la segunda vez que el técnico portugués se siente en el banco para dirigir al Real Madrid, la primera fue entre 2010 y 2013, donde dirigió 178 partidos oficiales, donde logró 128 victorias, 28 empates y solo 22 derrotas. Con esto, tuvo un 77.15% de efectividad al mando del mejor equipo de la historia.