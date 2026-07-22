Real Madrid aplica la "fórmula Endrick" con Franco Mastantuono: el plan para cederlo sin opción de compra

El club madrileño descarta cualquier cláusula de compra en la cesión del mediocampista de 18 años, asegurando su regreso tras sumar minutos en otro equipo europeo.

Franco Mastantuono se prepara para abandonar temporalmente el Real Madrid bajo una cesión directa sin opciones de compra. Tras un año en la institución blanca, la directiva y el cuerpo técnico liderado por José Mourinho consideran que el volante argentino necesita sumar minutos de calidad antes de establecerse definitivamente en el primer equipo.

El futbolista, surgido de las inferiores de River Plate, completó su primera temporada en España con un registro de 35 partidos disputados. Durante este ciclo, estuvo bajo las órdenes de entrenadores como Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, aportando tres goles ante el Mónaco, Levante y Albacete, además de una asistencia frente al Kairat Almaty.

Franco Mastantuono, reprobado por los hinchas de Real Madrid X La convicción de la directiva y la influencia de José Mourinho en el plan La estrategia del club busca replicar el modelo utilizado previamente con el brasileño Endrick. Según el periodista Fabrizio Romano, la postura de la institución es categórica: “El Real Madrid sigue creyendo en el jugador”. Por este motivo, el Real Madrid ha dado luz verde a una salida que no incluya derechos de transferencia futuros para los clubes interesados.

En las últimas semanas, el Real Madrid recibió más de tres o cuatro propuestas de equipos españoles, además de ofertas provenientes del extranjero. La decisión final sobre el destino del mediocampista de 18 años será tomada en conjunto entre el club, el entorno del futbolista y su familia. José Mourinho, como flamante director técnico, está plenamente involucrado en la definición de estas situaciones dentro del plantel.

El objetivo central es que Mastantuono adquiera experiencia competitiva en un entorno donde pueda ser titular de manera regular. Esta metodología busca evitar que el futbolista pierda su vínculo contractual con el Madrid mientras evoluciona bajo observación constante.