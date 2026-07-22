Lamine Yamal, del Mundial 2026 a los estudios: "Me hubiera gustado tener una carrera, pero no estaba hecho para eso"

A sus 19 años y tras ganar el Mundial, Lamine Yamal decidió cursar el Bachillerato de Humanidades con Latín y Griego, desafiando el estigma del futbolista de élite.

El domingo 19 de julio de 2026, Lamine Yamal se alzó con el título mundial tras derrotar a Argentina en la final. A sus 19 años, el extremo de Rocafonda vive un ritmo vertiginoso que lo integra en la historia del deporte, mientras define un itinerario académico centrado en las letras clásicas.

El "niño prodigio" de La Masía debutó con el primer equipo a los 16 años, momento en el que ya priorizaba su carrera profesional sobre las aulas convencionales. Criado en el barrio obrero de Rocafonda, en Mataró, su formación inicial incluyó el aprendizaje del trombón en la Escola Pereanton durante la educación primaria.

¿Cómo compaginó Yamal sus estudios con el fútbol de elite? La transición hacia el profesionalismo obligó a Yamal a cursar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a distancia. Durante la Eurocopa de 2024, el jugador compaginaba los entrenamientos con los apuntes para sus exámenes finales. Sobre esa etapa, el futbolista confesó: "Me hubiera gustado tener una carrera, pero no estaba hecho para eso. No me arrepiento de nada, fueron experiencias que me formaron".

Su relación con los estudios estuvo marcada por la insistencia materna. Yamal relató que en su adolescencia intentó negociar sus prioridades: "Un día le dije a mi madre: 'voy a ir al cole, pero no voy a hacer nada y voy a prepararme para el entrenamiento de la tarde'". Según el jugador, su madre no comprendía esta postura y le exigía asistir a clase incluso el día de su debut con el FC Barcelona.

¿Por qué Yamal eligió el Bachillerato de Humanidades? Pese a haber abandonado la escuela presencial en 2025 para centrarse en el fútbol, el extremo ha decidido continuar su formación académica mediante un programa adaptado para deportistas de alto rendimiento. Para los próximos dos cursos de Bachillerato, el futbolista se ha decantado por la modalidad de Humanidades, que incluye asignaturas como Latín y Griego, una elección poco habitual en el entorno del deporte de élite.