19 de julio de 2026 - 11:10

Lionel Messi y Lamine Yamal llegan a la final del Mundial 2026 con una diferencia que impresiona: 513 millones contra 49 millones

Mientras Lamine Yamal representa la explosión de la nueva generación con 49 millones de seguidores, Lionel Messi sostiene un liderazgo digital diez veces superior.

Lionel Messi y Lamine Yamal: estos son sus seguidores en Instagram.

Lionel Messi y Lamine Yamal: estos son sus seguidores en Instagram.

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Por Francisco Moreno

Lionel Messi entrará al MetLife Stadium de Nueva Jersey con una ventaja que no depende de la pelota. El capitán argentino lidera el ranking de popularidad digital de la final con 513 millones de seguidores. En frente, la joven promesa española Lamine Yamal llega con 49 millones, marcando un abismo generacional y mediático.

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La final entre Argentina y España no es solo un choque de estilos futbolísticos, sino un evento que mueve audiencias globales en plataformas digitales. Messi se mantiene en un escalón solitario, concentrando la mayor parte de la fuerza mediática de una selección que busca su cuarto título mundial y el segundo consecutivo tras la victoria en Qatar.

¿Qué relación une a Messi y Yamal fuera del campo de juego?

El crecimiento de Lamine Yamal ha sido meteórico en los últimos dos años, impulsado por su ascenso en el Barcelona y sus recientes logros internacionales. Sin embargo, su alcance actual representa apenas una décima parte del impacto que genera el diez rosarino. Esta diferencia subraya la vigencia de un legado que parece inmune al paso del tiempo y a la aparición de nuevos talentos.

En los días previos al partido, la imagen de un joven Messi bañando a un Yamal bebé volvió a circular masivamente. El autor de la fotografía, tomada durante una acción benéfica del diario Sport y la Fundación Barcelona, recordó que el astro argentino estaba "tímido" aquel día. La escena, que unió a las dos estrellas por azar, hoy sirve como prólogo para el enfrentamiento en Nueva Jersey.

¿Quiénes completan el ranking de seguidores y cuándo juega la final?

Detrás de los dos protagonistas principales, el ranking de seguidores muestra un claro predominio de los jugadores argentinos. Julián Álvarez se ubica con 21,5 millones de seguidores, superado en la lista española únicamente por Pedri, que alcanza los 23,2 millones. Rodrigo De Paul y Enzo Fernández también figuran en el Top 10, reflejando el interés global por los pilares del equipo de Lionel Scaloni.

La competencia comercial también tiene un ganador definido antes del pitido inicial. Con Nike fuera de la definición, Adidas se asegura el protagonismo absoluto al vestir a ambas selecciones finalistas. Mientras tanto, un fenómeno externo captó la atención de los analistas digitales: Erling Haaland, a pesar de no participar en la final, fue el futbolista que más seguidores ganó durante el torneo, sumando 30 millones de nuevos usuarios.

El partido comenzará a las 16:00, hora argentina, en un estadio que verá el intento de España por bordar su segunda estrella frente a una Argentina que busca consolidar su hegemonía. El alcance de estos atletas en las redes sociales transforma cada jugada y cada publicación en un evento de escala planetaria.

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