Leticia Martín, psicóloga: "Lamine Yamal puede sufrir un vacío tras ganar un Mundial con 19 años y quedarse sin nuevos desafíos"

El pasado domingo 21 de julio de 2026, Ferran Torres marcó el gol que convirtió a España en bicampeona del mundo tras vencer 1-0 a Argentina . Jugadores como Lamine Yamal y Pau Cubarsí alcanzaron la cima del fútbol a los 19 años, enfrentando ahora el peligro psicológico de haberlo vivido todo.

España celebró en las calles la victoria obtenida en el MetLife Stadium contra la selección argentina. Fue un partido marcado por la tensión constante y el despliegue físico de jóvenes que, sin haber cumplido los 20 años, ya poseen una estabilidad económica apabullante y fama mundial.

La psicóloga Leticia Martín señala que alcanzar metas que otros persiguen durante décadas genera un interrogante peligroso: "¿Y ahora qué?". Con solo 19 años, Lamine Yamal ha ganado las competiciones más grandes y se ha convertido en una imagen reconocible globalmente. Este éxito prematuro puede derivar en un vacío existencial si no se encuentran nuevas razones para disfrutar del proceso diario.

A esta edad, la personalidad todavía está en fase de evolución y descubrimiento de valores. El riesgo radica en que la identidad del deportista termine girando exclusivamente alrededor de su rendimiento en el campo. Cuando la valía personal depende solo del aplauso o del siguiente trofeo, el miedo a decepcionar a millones de personas se vuelve una carga agotadora.

En el caso de Yamal, la exposición es total: se conoce su casa, su novia y hasta a su hermano Kein. Esta observación constante hace que la opinión ajena adquiera un peso excesivo sobre su autoestima. Para proteger el equilibrio emocional, la experta recomienda mantener vínculos auténticos y un entorno leal que ofrezca apoyo sincero frente a una realidad abrumadora.

Pau Cubarsí, nacido en 2007, vive una situación parecida aunque con una exposición mediática menor a la de su compañero. Mientras Yamal es descrito como alguien más tranquilo, Cubarsí se define como un jugador de carácter y de "apretar" en la marca. Ambos representan una generación de futbolistas que madura bajo una presión inédita en la historia del deporte.

¿Puede el éxito y el dinero garantizar el bienestar emocional?

La riqueza económica, aunque extraordinaria, no cubre necesidades fundamentales como la sensación de propósito o la capacidad de seguir aprendiendo. La clave para sostener una carrera larga reside en poner el foco en el esfuerzo diario y el aprendizaje constante. Superar la "resaca del Mundial" implica redescubrir motivaciones que no dependan únicamente del éxito inmediato.

Mientras el mundo del fútbol celebra, los expertos advierten que la fama y la riqueza no definen el bienestar de una persona. El ser humano necesita objetivos que le ilusionen y le hagan crecer más allá de las cuentas bancarias o los títulos. En este escenario de éxito absoluto, el verdadero reto para los jóvenes ídolos es no vivir únicamente pendientes del siguiente trofeo.