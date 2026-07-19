19 de julio de 2026 - 10:22

Lara Ferreiro, psicóloga: "El padre de Lamine Yamal puede generar, de manera inconsciente, un mandato de éxito"

La psicóloga Lara Ferreiro alerta que el entorno del futbolista puede generar un mensaje donde el cariño familiar dependa exclusivamente de seguir triunfando.

Lamine Yamal junto a su padre.&nbsp;

Lamine Yamal junto a su padre. 

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Por Sofía Serelli

Lamine Yamal recorre las calles de Nueva York junto a su madre Sheila Ebana e Inés García a pocos días de la final del Mundial 2026. Mientras el joven de 19 años asume un éxito profesional descomunal, la psicóloga experta Lara Ferreiro analiza en la revista SEMANA los riesgos psicológicos de su entorno.

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Este fenómeno, definido como "mandato de éxito", surge cuando los padres depositan en el adolescente sus propios sueños o metas no alcanzadas. Ferreiro indica que "el padre de Lamine Yamal puede generar de manera inconsciente un 'mandato de éxito'", lo que conlleva "el peligro de que el joven sienta que su valor depende de no fallar".

Identidad vicaria y el riesgo del "hijo trofeo"

En este escenario, el joven deja de ser percibido únicamente como una persona con necesidades propias para transformarse en un auténtico "proyecto familiar". Ferreiro señala que se desarrolla una identidad vicaria donde "los padres viven el éxito de sus hijos como si fuera propio". Esto provoca que cada victoria se viva como un triunfo colectivo y cada error como una decepción compartida, incrementando la responsabilidad emocional del futbolista.

El concepto de "hijo trofeo" aparece cuando el talento del joven se convierte en un símbolo de orgullo y estatus para la familia. Los elogios externos dejan de dirigirse solo al jugador y se posan en los padres, reforzando la idea de que la función principal del adolescente es seguir brillando para responder a las expectativas creadas. Según la experta, el joven puede interiorizar que "el aplauso se convierte en una necesidad emocional y el éxito, en una obligación".

La sobreprotección como una "jaula de oro"

Ferreiro identifica la sobreprotección como otro riesgo crítico ante la exposición mediática constante de Yamal. Aunque es natural que los padres busquen protegerlo, el exceso puede impedir el desarrollo de recursos psicológicos como la resiliencia y la autonomía emocional. La psicóloga describe esta situación como "una especie de jaula de oro" que intenta evitar cualquier crítica o fracaso, limitando el crecimiento personal del joven.

Para la experta, la adolescencia es la etapa donde los jóvenes necesitan tomar decisiones y aprender de las consecuencias de sus actos. El reto para Lamine Yamal es impedir que el éxito termine siendo la única forma de sentirse querido dentro de su círculo íntimo. La psicóloga insiste en que el problema no es el orgullo parental, sino que el hijo interprete que el reconocimiento depende exclusivamente de seguir triunfando en el campo.

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