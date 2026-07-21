Dani García, chef: "La mejor tortilla de papas no lleva cebolla, sino 600 gramos de papa y 9 huevos"

El reconocido cocinero malagueño revela su fórmula matemática exacta para lograr una textura cremosa sin necesidad de ingredientes adicionales ni artificios.

El debate sobre la tortilla de papas parece haber encontrado su veredicto final de la mano de Dani García. El chef con estrella Michelin sostiene que la perfección reside en la proporción técnica de los ingredientes básicos, eliminando la cebolla para priorizar el sabor puro de la papa y el huevo.

Dani García ha simplificado uno de los platos más icónicos de la gastronomía española a una cuestión de pesaje y precisión. Para el cocinero, no hay espacio para la improvisación ni para la cebolla, un ingrediente que suele dividir aguas pero que en su receta queda totalmente descartado en favor del equilibrio técnico.

La ciencia de la cremosidad sin cebolla La clave del éxito reside en una relación numérica estricta: 600 gramos de papa por cada 9 huevos. Esta medida garantiza que el plato mantenga una estructura firme por fuera pero sorprendentemente fluida en su interior, una característica que define a las mejores versiones de esta preparación en la alta cocina actual.

La razón de utilizar una cantidad de huevo tan elevada respecto al peso de la papa responde a una necesidad física de emulsión. Al cocinar 600 gramos de papa en láminas finas, el almidón se libera y se funde con los 9 huevos, creando una crema espesa que envuelve cada trozo. La ausencia de cebolla permite que el dulzor natural de la papa frita destaque sin interferencias de humedad externa que podrían arruinar la mezcla.

¿Por qué el huevo es el verdadero protagonista de la textura? Este método busca que el huevo no actúe simplemente como un pegamento, sino como el protagonista absoluto de la textura. Al evitar la cebolla, el chef asegura que el agua del vegetal no altere el punto de cocción, permitiendo que la tortilla cuaje de forma homogénea mientras preserva ese núcleo semilíquido que es la firma de la cocina de García.

La técnica requiere que las papas sean cortadas de manera uniforme para que su cocción sea pareja antes de encontrarse con el batido. Al unir ambos elementos en la proporción indicada, se logra una saturación de líquido que impide que la tortilla resulte seca, incluso prescindiendo de los componentes que tradicionalmente se utilizan para aportar jugosidad extra.