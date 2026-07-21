21 de julio de 2026 - 16:30

La psicología confirma que las personas criadas en las décadas de 1960 y 1970 tienen hábitos y prácticas que hacen parecer a las generaciones jóvenes mucho más suaves

Desde reparar objetos hasta cumplir compromisos sin importar las circunstancias, estos hábitos reflejan una forma distinta de afrontar la vida cotidiana.

La psicología afirma que las personas nacidas entre 1945 y 1965 desarrollaron una capacidad única para gestionar sus emociones y priorizar lo importante (2)
Por Redacción Por Las Redes

Muchas personas que crecieron durante las décadas de 1960 y 1970 comparten una serie de hábitos que, con el paso del tiempo, comenzaron a desaparecer o a perder protagonismo entre las generaciones más jóvenes. Se trata de costumbres vinculadas con la forma de trabajar, resolver problemas, cuidar los objetos, asumir compromisos y enfrentar las dificultades del día a día.

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1. Siguen adelante incluso cuando algo les duele

Una de las características más asociadas a estas generaciones es la tendencia a continuar con sus actividades pese a sentir dolor o alguna molestia física.

Para muchos de ellos, el dolor era una señal de que algo ocurría en el cuerpo, pero no necesariamente un motivo para detenerse de inmediato. Solo si la molestia persistía o empeoraba buscaban atención médica.

En la actualidad, en cambio, es más habitual interrumpir la actividad para consultar el problema cuanto antes, una práctica que los especialistas consideran más recomendable desde el punto de vista sanitario.

2. Prefieren reparar antes que reemplazar

Cuando un electrodoméstico deja de funcionar o una prenda se rompe, su primera reacción suele ser intentar arreglarla.

Lámparas, tostadoras, cierres, muebles o pequeños aparatos reciben una segunda oportunidad antes de pensar en comprar uno nuevo. Más que una cuestión económica, este hábito responde a una cultura donde los objetos estaban hechos para durar y podían repararse.

3. Afrontan las conversaciones incómodas sin postergarlas

Si existe un problema con un vecino, una factura incorrecta o un malentendido con un amigo, suelen resolverlo hablando directamente.

Antes de la mensajería instantánea y las redes sociales, las conversaciones difíciles se resolvían cara a cara o mediante una llamada telefónica. Por eso, para muchas personas de estas generaciones, es preferible afrontar unos minutos incómodos que convivir durante semanas con un conflicto sin resolver.

4. Cumplen los compromisos que asumieron

Si aceptaban una invitación con meses de anticipación, asistían aunque el día llegara con cansancio o pocas ganas.

La idea de cancelar un plan a último momento simplemente porque cambió el estado de ánimo no formaba parte de su manera de actuar. Para ellos, la palabra dada tenía un peso importante y era sinónimo de responsabilidad.

5. Toman decisiones sin darle demasiadas vueltas

Elegir un producto solía ser un proceso simple: ir a la tienda, comparar algunas opciones y comprar una.

Las generaciones actuales, en cambio, suelen dedicar más tiempo a investigar opiniones, comparar características y leer reseñas antes de tomar una decisión. Diversos estudios sobre el comportamiento del consumidor muestran que un exceso de opciones puede dificultar la elección y aumentar la sensación de duda.

6. Intentan hacer las tareas por su cuenta

Muchos prefieren arreglar una puerta, limpiar las canaletas o mover un mueble pesado antes que contratar a otra persona.

Para ellos, pedir ayuda era una alternativa reservada para cuando realmente no podían realizar la tarea. La autosuficiencia formó parte de la educación recibida y continúa siendo un valor importante en su vida cotidiana.

7. Solían ir a trabajar incluso estando enfermos

Durante décadas, asistir al trabajo pese a tener fiebre o sentirse mal era interpretado como una demostración de compromiso y responsabilidad.

Sin embargo, hoy esa conducta perdió aceptación. Las recomendaciones médicas y laborales señalan que trabajar enfermo puede retrasar la recuperación, reducir el rendimiento y favorecer el contagio de otras personas.

Aunque muchos integrantes de esas generaciones siguen considerando este comportamiento como una muestra de esfuerzo, las condiciones laborales y el conocimiento sobre la salud ocupacional han cambiado significativamente en los últimos años.

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