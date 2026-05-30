30 de mayo de 2026 - 13:13

Una leyenda del Real Madrid respaldó a Franco Mastantuono tras quedar afuera de la lista para el Mundial 2026

La exclusión de Franco Mastantuono de la lista de convocados llega después de una campaña compleja en el conjunto español.

Franco Mastantuono, reprobado por los hinchas de Real Madrid

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Por Redacción Deportes

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El argentino regresó al once inicial del Real Madrid y fue seguido de cerca tanto por la prensa española como por los hinchas, en un partido donde su rendimiento volvió a ser evaluado.

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Franco Mastantuono

En medio de las reacciones por su exclusión, recibió el apoyo de una voz autorizada del fútbol internacional: Roberto Carlos, una de las máximas leyendas de Brasil y del Real Madrid.

El apoyo de una figura histórica

La decisión de Scaloni sorprendió a parte de los seguidores del seleccionado debido a las expectativas que genera Mastantuono desde sus primeras apariciones en el fútbol profesional. Sin embargo, Roberto Carlos consideró que la ausencia del jugador en la cita mundialista no debe interpretarse como un obstáculo para su carrera.

El exlateral brasileño destacó la juventud del futbolista y remarcó que todavía tiene un amplio recorrido por delante para consolidarse en la élite. “Franco es muy joven todavía, él sabe que va a tener muchos años por delante para demostrar que puede jugar”, expresó.

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Roberto Carlos, estrella del Real Madrid y campeón del mundo con Brasil en 2002.

Roberto Carlos, estrella del Real Madrid y campeón del mundo con Brasil en 2002.

Además, respaldó la elección realizada por el entrenador argentino y evitó cuestionar los criterios utilizados para confeccionar la convocatoria. “Scaloni ha hecho su convocatoria y ha decidido los mejores para su país. Estaremos todos encantados de ver los partidos”, agregó.

Las palabras del brasileño adquieren relevancia por su trayectoria. Roberto Carlos conquistó un Mundial con Brasil y también ganó tres ediciones de la Champions League durante su etapa en el Real Madrid, donde se convirtió en uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia del club.

Una temporada marcada por las dificultades

La exclusión de Mastantuono llega después de una campaña compleja en el conjunto español. Durante la temporada, el mediocampista tuvo dificultades para lograr continuidad y acumular protagonismo dentro del equipo.

En total disputó 35 partidos y sumó 1.484 minutos de juego. Sus estadísticas reflejan tres goles y una asistencia, números que estuvieron por debajo de las expectativas que rodeaban a una de las jóvenes promesas argentinas.

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A esa irregularidad se sumaron distintos problemas físicos que le impidieron mantener una presencia constante en el campo de juego y condicionaron su evolución a lo largo del año.

Un futuro todavía abierto en el Real Madrid

Mientras la Selección argentina se prepara para afrontar el Mundial sin él, el futuro de Mastantuono en el Real Madrid permanece abierto. El regreso de José Mourinho al banco de suplentes del conjunto español agrega un nuevo elemento de incertidumbre sobre los próximos pasos del futbolista.

Entre las alternativas que aparecen sobre la mesa figura la posibilidad de una cesión a otro club para que pueda sumar minutos y continuidad. El objetivo sería favorecer su desarrollo y permitirle recuperar protagonismo en una etapa clave de su carrera.

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