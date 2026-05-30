Una leyenda del Real Madrid respaldó a Franco Mastantuono tras quedar afuera de la lista para el Mundial 2026

La ausencia de Franco Mastantuono en la nómina definitiva de la Selección argentina para el Mundial 2026 generó repercusiones en el ambiente futbolístico. El joven mediocampista de 18 años no fue incluido entre los 26 convocados por Lionel Scaloni.

Franco Mastantuono, en evaluación permanente: luces y sombras en su primera temporada en el Real Madrid

En medio de las reacciones por su exclusión, recibió el apoyo de una voz autorizada del fútbol internacional: Roberto Carlos , una de las máximas leyendas de Brasil y del Real Madrid .

La decisión de Scaloni sorprendió a parte de los seguidores del seleccionado debido a las expectativas que genera Mastantuono desde sus primeras apariciones en el fútbol profesional. Sin embargo, Roberto Carlos consideró que la ausencia del jugador en la cita mundialista no debe interpretarse como un obstáculo para su carrera.

El exlateral brasileño destacó la juventud del futbolista y remarcó que todavía tiene un amplio recorrido por delante para consolidarse en la élite. “Franco es muy joven todavía, él sabe que va a tener muchos años por delante para demostrar que puede jugar”, expresó.

DLA - 2025-12-31T105610.557 Roberto Carlos, estrella del Real Madrid y campeón del mundo con Brasil en 2002.

Además, respaldó la elección realizada por el entrenador argentino y evitó cuestionar los criterios utilizados para confeccionar la convocatoria. “Scaloni ha hecho su convocatoria y ha decidido los mejores para su país. Estaremos todos encantados de ver los partidos”, agregó.

Las palabras del brasileño adquieren relevancia por su trayectoria. Roberto Carlos conquistó un Mundial con Brasil y también ganó tres ediciones de la Champions League durante su etapa en el Real Madrid, donde se convirtió en uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia del club.

Una temporada marcada por las dificultades

La exclusión de Mastantuono llega después de una campaña compleja en el conjunto español. Durante la temporada, el mediocampista tuvo dificultades para lograr continuidad y acumular protagonismo dentro del equipo.

En total disputó 35 partidos y sumó 1.484 minutos de juego. Sus estadísticas reflejan tres goles y una asistencia, números que estuvieron por debajo de las expectativas que rodeaban a una de las jóvenes promesas argentinas.

image

A esa irregularidad se sumaron distintos problemas físicos que le impidieron mantener una presencia constante en el campo de juego y condicionaron su evolución a lo largo del año.

Un futuro todavía abierto en el Real Madrid

Mientras la Selección argentina se prepara para afrontar el Mundial sin él, el futuro de Mastantuono en el Real Madrid permanece abierto. El regreso de José Mourinho al banco de suplentes del conjunto español agrega un nuevo elemento de incertidumbre sobre los próximos pasos del futbolista.

Entre las alternativas que aparecen sobre la mesa figura la posibilidad de una cesión a otro club para que pueda sumar minutos y continuidad. El objetivo sería favorecer su desarrollo y permitirle recuperar protagonismo en una etapa clave de su carrera.