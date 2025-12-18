Franco Mastantuono fue criticado por los hinchas del Real Madrid: "Es un fraude"

El joven talento argentino, Franco Mastantuono, fue duramente criticado tras su actuación en la Copa del Rey donde el "Merengue" sufrió más de lo esperado.

Para este encuentro, en el que el Real Madrid se enfrentaba al Talavera como visitante por los 32avos de final de la Copa del Rey, Xabi Alonso decidió que Franco Mastantuono fuera titular. Sin embargo, el desempeño del número 30 no logró convencer a los hinchas.

El argentino disputó 66 minutos y volvió al once inicial tras superar una pubalgia. Durante el partido, no generó oportunidades claras de gol, no pudo conectarse con sus compañeros y provocó malestar en las tribunas, llegando incluso a ser comparado con un compañero suyo que está próximo a marcharse del equipo de la capital española.

image Franco Mastantuono no rindió como se esperaba. Gentileza Las críticas no se hicieron esperar tras el partido del Real Madrid Tras la sufrida clasificación del Real Madrid en la Copa del Rey frente a un equipo de tercera división, las redes sociales estallaron. Los hinchas compararon al jugador argentino con su par brasileño, el joven Endrick, quien, debido a su tensa relación con el entrenador, será cedido al Olympique de Lyon. “No puedo creer que dejemos ir a Endrick para quedarnos con Mastantuono”, fue uno de los comentarios más destacados junto a que la compra del talento argentino "Es un fraude".

Además, el exjugador de River Plate quedó frustrado tras ser reemplazado a los 66 minutos, dándose cuenta de su momento complicado en el partido. Fue sustituido por Rodrygo, el extremo brasileño que ha elevado su nivel recientemente, luego de superar la racha más larga sin marcar goles en la historia de un jugador del club blanco.

image El jugador argentino se perfila como una de las mejores proyecciones del fútbol internacional. Gentileza Los números de Mastantuono desde su llegada al gigante español Desde su llegada al Real Madrid en agosto de 2025 procedente de River Plate, Franco Mastantuono ha disputado 10 partidos oficiales con el primer equipo, acumulando 551 minutos en total, con 1 gol marcado y 0 asistencias en todas las competiciones. Además reflejando disparos y duelos ganados, el argentino es una pieza desiquilibrante de recambio en el club merengue.