Arbeloa pidió paciencia con Mastantuono y defendió a los jóvenes del Real Madrid tras la expulsión

El entrenador del Real Madrid , Álvaro Arbeloa, salió a respaldar públicamente al argentino Franco Mastantuono luego de las críticas que recibió en los últimos días y de la expulsión sufrida en el partido a nte el Getafe . El técnico pidió calma con los futbolistas jóvenes y destacó el proceso de adaptación que deben atravesar al llegar a un club de la exigencia del conjunto madrileño.

En la conferencia de prensa previa al duelo frente al Celta de Vigo por la fecha 27 de La Liga, Arbeloa abordó el momento que atraviesa el mediocampista argentino, quien a sus 18 años afronta su primera temporada en el fútbol español.

“El Juvenil A está lleno de jugadores de su edad. Y Huijsen , por ejemplo, que ya es internacional, también podría estar jugando en el Castilla por edad”, explicó el entrenador al referirse tanto a Mastantuono como al defensor Dean Huijsen, otro de los jóvenes que recientemente quedó bajo el foco mediático.

Para Arbeloa, el principal desafío para los futbolistas que recién comienzan en el club es aprender a convivir con el nivel de presión que implica vestir la camiseta del Real Madrid . En ese sentido, recordó casos de jugadores que fueron cuestionados en sus inicios y luego lograron consolidarse.

Franco Mastantuono se fue expulsado y silbado por el Bernabéu en la dura caída del Real Madrid.

Uno de los ejemplos que mencionó fue el del brasileño Vinícius Júnio r, quien en sus primeras temporadas recibió críticas similares a las que hoy rodean a algunos jóvenes del plantel.

“Recuerdo lo que se decía cuando llegó Vinicius y miren dónde está ahora, con dos Copas de Europa y siendo uno de los mejores jugadores del mundo”, señaló el técnico.

"El juvenil del Real Madrid está lleno de jugadores con la edad de Mastantuono", "Huijsen, por edad, podía estar en el Castilla". Arbeloa pide paciencia con sus jugadores y recuerda "lo que le pasó a Vinicius".

La sanción que dejó a Mastantuono fuera de dos partidos

El respaldo del entrenador llega después de que Mastantuono fuera sancionado con dos fechas de suspensión por su expulsión en el encuentro ante el Getafe disputado en el Estadio Santiago Bernabéu.

El mediocampista argentino vio la tarjeta roja tras insultar al árbitro Alejandro Muñiz Ruiz, lo que derivó en la aplicación del artículo 124 del Código Disciplinario de la competición.

Como consecuencia, el futbolista no podrá estar disponible para los compromisos frente al Celta de Vigo ni ante el Elche CF.

Pese a esta situación, Arbeloa dejó en claro que mantiene plena confianza en el potencial del jugador argentino.

“Tienen toda mi confianza. Están haciendo un gran trabajo en su primera temporada. Creo que tienen muchísimas capacidades y que van a ser importantes tanto para el presente como para el futuro del Real Madrid”, afirmó.

Diego costa insulta al árbitro:8 PARTIDOS DE SANCION



Gaya y Canales rajan del Árbitro:4 PARTIDOS DE SANCION



Lewandowski se toca la nariz:3 PARTIDOS DE SANCION



Mastantuono :Llama al árbitro HIJO DE PUT@ :2 partidos de sanción



TODO PODRIDO

Un Real Madrid con bajas y presión en la pelea por La Liga

El conjunto merengue afrontará el encuentro ante el Celta con varias ausencias importantes por lesión. Entre los futbolistas que no estarán disponibles figuran Éder Militão, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Dani Ceballos y Rodrygo.

En la tabla de posiciones, el Real Madrid ocupa el segundo lugar con 60 puntos, a cuatro del líder, el FC Barcelona, que el sábado visitará al Athletic Club.

Mientras cumple su sanción, Mastantuono apunta a regresar en uno de los partidos más importantes del calendario: el derbi ante el Atlético de Madrid, correspondiente a la fecha 29 del campeonato.

El apoyo del vestuario

Más allá de la sanción, el mediocampista argentino también recibió respaldo dentro del plantel. Su compañero Fran García publicó una imagen junto a él en redes sociales con gestos de aliento, un mensaje que el propio Mastantuono replicó, reflejando la unión del grupo en medio del momento adverso.

El gesto se suma a la defensa pública del entrenador y refuerza la idea de que el club apuesta a acompañar el crecimiento del joven argentino en uno de los contextos más exigentes del fútbol europeo.