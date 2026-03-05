La agresión de un jugador de Macabi a su rival de San José que empañó al básquet mendocino

Un grave episodio de violencia se registró este miércoles en el básquet mendocino , cuando un jugador de Club Israelita Macabi agredió por la espalda a un rival de Unión Deportiva San José luego de finalizado el partido.

El encuentro se disputó en el Templo Celeste , en la Ciudad de Mendoza, y terminó con victoria de Macabi , último campeón del Clausura 2025, por 81 a 63 en el marco de la primera fecha del 2026.

El escandaloso incidente ocurrió durante el tradicional saludo entre los jugadores de ambos equipos.

| En el Templo Celeste después de la victoria de @macabi_mendoza ante @udsjbasquet en el saludo entre ambos equipos, Carlos Matias Sandes agredió a Gastón Guevar, luego de que el jugador de San José, le pegara una cachetada. pic.twitter.com/lF4SOMJfWc

Según se observa en el video de la transmisión del partido publicado por Salto Inicial, los planteles comenzaron a saludarse de manera cordial hasta que se produjo la agresión que dejó atónitos a los presentes y a los relatores de la transmisión.

Gastón Guevara, de San José, se acercó a saludar a Carlos Matías Sandes, experimentado jugador de Macabi y exfigura del seleccionado nacional, quien no le habría respondido el gesto. Ante esa situación, el jugador del club santo lo empujó tocándole el rostro.

La reacción de Sandes fue inmediata: cuando Guevara ya estaba de espaldas, Sandes lo empujó y lo dejó tendido en el piso, una acción que generó conmoción dentro de la cancha.

Los árbitros del partido se encontraban a pocos metros de la escena.

Hasta el momento no se conoció la sanción disciplinaria que podría recibir Sandes, duramente repudiado en las redes sociales, en caso de que el caso sea elevado al Tribunal de Disciplina.