Boost, overtake y clipping: el nuevo glosario de la Fórmula 1 2026

Los monoplazas son más cortos, livianos y 50% eléctricos. Conocé el reemplazo del DRS y el nuevo rol estratégico que tendrá Colapinto.

La Fórmula 1 inicia este jueves en Australia una de sus transformaciones más profundas. Con autos más compactos y motores mitad eléctricos, Franco Colapinto y el resto de los pilotos deberán adaptarse a un reglamento que prioriza la gestión de energía sobre la velocidad pura en el trazado callejero de Albert Park.

Esta metamorfosis técnica reduce el tamaño de los monoplazas, que ahora son 20 centímetros más cortos y 10 centímetros más estrechos. Con un peso mínimo que baja a los 770 kilos, los vehículos recuperan una agilidad visual similar a los de la década del 2000, pero con una tecnología interna que obliga a los equipos a aprender un diccionario completamente nuevo.

El cambio más visible es la llegada de la Aerodinámica activa. Los autos ahora tienen alerones delanteros y traseros móviles que el piloto ajusta desde el volante según necesite agarre en las curvas o velocidad en las rectas. Esto introduce el Modo recta, donde los alerones reducen su ángulo para que el coche avance con menos resistencia al aire.

El histórico DRS desaparece para dar paso al Overtake Mode o Modo de adelantamiento. Este sistema funciona como una potencia extra de 350 kW disponible cuando un piloto está a menos de un segundo del coche de adelante. A diferencia del sistema anterior, este "empujón" se puede usar en cualquier parte del circuito y no solo en zonas específicas.

Este giro radical responde a una nueva proporción de energía: el motor eléctrico ahora aporta el 50% de la potencia total, igualando al motor de combustión que usa combustible 100% sostenible. Debido a que la electricidad es ahora la mitad de la fuerza del auto, el piloto ya no puede limitarse a acelerar a fondo todo el tiempo. Debe recolectar energía mediante la Recarga, que ocurre al frenar o al aplicar el Lift and coast, una técnica que consiste en levantar el pie del acelerador antes de una curva para que el auto ruede por inercia y guarde electricidad. Si el piloto agota sus reservas de energía antes de tiempo, aparece el Clipping, un proceso automático donde el motor eléctrico deja de empujar, haciendo que el auto parezca "frenarse" en plena recta.