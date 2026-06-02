Franco Colapinto advirtió que el Gran Premio de Mónaco "será un fin de semana agitado"

El piloto del equipo Alpine palpitó la vuelta a los circuitos de la Fórmula 1, luego de su gran tarea en Montreal.

El presente de Franco Colapinto en la Fórmula 1 es más que positivo. Con los últimos ajustes en su A526 logró sus mejores ubicaciones históricas y comenzó a consolidarse como uno de los pilotos que está para pelear en el lote de los de arriba. Ahora, en la previa del Gran Premio de Mónaco, se mostró contento e ilusionado.

El argentino dialogó con el sitio oficial del equipo Alpine, donde le dedicó tiempo a analizar las fortalezas del trazado en el que correrá este próximo fin de semana. “El circuito urbano es uno de los más emocionantes para un piloto de carreras con los muros tan cerca, estoy deseando ver cómo se siente en los coches de este año, que son más ligeros y ágiles", contó al respecto.

Colapinto vive en dicha ciudad y ha sido testigo de la previa de un Gran Premio. "Vivo en Mónaco, así que he visto cómo construyen el circuito cuando estoy en casa y no puedo esperar a salir a la pista yo mismo en la primera sesión de entrenamientos libres el viernes". En relación a este último detalle, añadió: "Volvemos a un calendario tradicional, por primera vez desde Suzuka, así que podremos familiarizarnos con el trazado y ganar confianza en cada sesión”.

Franco Colapinto apuesta a una gran jornada de clasificación en Mónaco: FRanco Tomahawk canadá 2026 Franco Colapinto se prepara para correr en Mónaco

La estrategia para lograr grandes resultados en el circuito urbano es clara: hacer una buena clasificación para defender la posición el domingo. "Es emocionante ir cada vez más rápido y, como adelantar es tan complicado en este circuito, el sábado es probablemente el día más importante de todo el año. Va a ser un fin de semana agitado y nuestro objetivo es volver a terminar entre los diez primeros y continuar con nuestro sólido rendimiento”, lanzó.