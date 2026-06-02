2 de junio de 2026 - 18:30

Franco Colapinto advirtió que el Gran Premio de Mónaco "será un fin de semana agitado"

El piloto del equipo Alpine palpitó la vuelta a los circuitos de la Fórmula 1, luego de su gran tarea en Montreal.

Franco Colapinto advirtió que el Gran Premio de Mónaco será un fin de semana agitado

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Los Andes | Redacción Deportes
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El argentino dialogó con el sitio oficial del equipo Alpine, donde le dedicó tiempo a analizar las fortalezas del trazado en el que correrá este próximo fin de semana. “El circuito urbano es uno de los más emocionantes para un piloto de carreras con los muros tan cerca, estoy deseando ver cómo se siente en los coches de este año, que son más ligeros y ágiles", contó al respecto.

Colapinto vive en dicha ciudad y ha sido testigo de la previa de un Gran Premio. "Vivo en Mónaco, así que he visto cómo construyen el circuito cuando estoy en casa y no puedo esperar a salir a la pista yo mismo en la primera sesión de entrenamientos libres el viernes". En relación a este último detalle, añadió: "Volvemos a un calendario tradicional, por primera vez desde Suzuka, así que podremos familiarizarnos con el trazado y ganar confianza en cada sesión”.

Franco Colapinto apuesta a una gran jornada de clasificación en Mónaco:

FRanco Tomahawk canadá 2026
Franco Colapinto se prepara para correr en M&oacute;naco

Franco Colapinto se prepara para correr en Mónaco

La estrategia para lograr grandes resultados en el circuito urbano es clara: hacer una buena clasificación para defender la posición el domingo. "Es emocionante ir cada vez más rápido y, como adelantar es tan complicado en este circuito, el sábado es probablemente el día más importante de todo el año. Va a ser un fin de semana agitado y nuestro objetivo es volver a terminar entre los diez primeros y continuar con nuestro sólido rendimiento”, lanzó.

Estos días han sido agitados para Franco, que mezcló descanso con entrenamientos. “Ha sido una semana de descanso muy movida para el equipo desde la carrera en Montreal y una muy positiva mientras buscamos mantener nuestro fuerte impulso", confesó el piloto argentino.

El pilarense tuvo una atareada agenda, con viajes y celebraciones en el medio. "Estuve en el simulador de inmediato el lunes después de la carrera y trabajé duro con el equipo antes de una rápida visita a París en mi cumpleaños, ¡que creo que habrán visto! Después volví directamente a Enstone para pasar más tiempo con el equipo y prepararme para el inicio de la ocupada temporada europea y Mónaco, una de las mejores carreras del año”, puntualizó.

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