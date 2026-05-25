25 de mayo de 2026 - 11:46

La prensa internacional se rindió ante Franco Colapinto tras el GP de Canadá: "Merece su asiento en la F1"

El piloto de Pilar terminó sexto en Montreal, superó a su compañero de equipo y resistió gran parte de la carrera con la suspensión dañada.

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Foto:

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
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El fin de semana comenzó con complicaciones mecánicas en el monoplaza A526, lo que permitió que el argentino diera una sola vuelta en la única sesión de entrenamientos libres. A pesar de esta desventaja, avanzó cuatro posiciones en la carrera Sprint para terminar noveno y logró clasificarse a la última instancia de la clasificación principal.

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Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá.

Durante la competencia dominical, Colapinto enfrentó un momento crítico al salir de los boxes sobre el asfalto húmedo. El piloto perdió el control del vehículo e impactó contra el muro con la parte izquierda. El golpe dejó la suspensión trasera mal, lo que obligó al piloto a gestionar el ritmo en solitario durante gran parte de las vueltas restantes.

El reconocimiento de la prensa y el crédito ante Briatore

Los medios especializados incluyeron a Colapinto entre los grandes ganadores del fin de semana. El portal Motorsport afirmó que "lo que sea que el equipo de Enstone haya hecho para que Franco Colapinto se sienta más cómodo en el coche de 2026 ha funcionado". El análisis subrayó que el joven "rindió al máximo" a pesar de los contratiempos iniciales.

El sitio británico The Race, históricamente crítico con el piloto, señaló que está "demostrando una vez más que merece su asiento en la F1". Según este medio, el argentino pasó de una "derrota prácticamente segura" ante su compañero el año pasado a "superar repetidamente" a Pierre Gasly.

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Planet F1 le otorgó una puntuación de 8, calificándolo como el "segundo mejor piloto" de la jornada, solo por detrás de Lewis Hamilton. El medio describió su tarea como "impecable durante la mayor parte del fin de semana". En Francia, el diario L'Equipe destacó la "viveza del argentino" para aprovechar los retrasos de otros competidores.

La actuación le permitió acumular "un crédito muy necesario" ante el asesor Flavio Briatore antes del comienzo de la etapa europea de la temporada. El piloto de Pilar atribuyó su nivel de competitividad a los "cambios realizados en la fábrica" desde la carrera de Miami. Gracias a este resultado, Alpine registró su "mejor cosecha de unidades" desde el Gran Premio de Brasil de 2024.

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