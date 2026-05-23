George Russell se quedó con la pole position en la Fórmula 1 en el GP de Canadá

orTodo listo y dispuesto para que este domingo desde las 17 se dispute el GP de Fórmula 1 en Canadá en la ciudad de Montreal. Franco Colapinto largará en el décimo casillero, luego de realizar una estupenda jornada sabatina tanto en la carrera Sprint como en los giros clasificatorios donde alcanzó la Q 3.

Franco Colapinto tuvo una buena clasificación y largará 13° en la carrera la Sprint del GP de Canadá

El detalle a tener en cuenta es que se anuncian lluvias en la zona del circuito y la FIA ya difundió un comunicado de alerta: “Tras haber recibido un pronóstico del Servicio Meteorológico Oficial en el que se prevé que la probabilidad de precipitaciones será superior al 40 % en algún momento durante la carrera de esta prueba, se declara riesgo de lluvia”.

El mejor tiempo final en la Q 3 fue para George Russell en Mercedes que realizó 1:12.578. El segundo lugar fue para su coequiper Andrea Antonelli con 1.12.646. Tercero partirá este domingo Lando Norris en su McLaren porque marcó 1:12.781 , le seguirá su colega en escudería, el australiano Oscar Piastri que firmó 1:12.781.

En la quinta ubicación saldrá el Ferrari conducido por Lewis Hamilton, piloto que giró en un tiempo de 1:12.868, un poco más atrás partirá el neerlandés Max Verstappen de Red Bull Racing que marcó 1:12.907, su compañero de team, Isack Hadjar le seguirá, porque anotó 1:12.935.

Octavo saldrá Charles Leclerc con uno de los Ferrari, porque realizó 1:12.976. En el noveno puesto quedó Arvid Lindblad de Racing Bulls que anotó 1:13.280 y Franco Colapinto partirá décimo tras registrar un tiempo de 1:13.697

Mundo Colapinto

Franco Colapinto ratificó su buen fin de semana en Montreal: luego de salir noveno en la Sprint con una actuación estupenda. El pilarense se clasificó en el 10° lugar para la cita principal del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 que se celebrará este domingo.

El hombre de Alpine alcanzó la Q3 por quinta vez en su carrera. Giró en 1:13.697 en la última tanda para posicionarse a 1.119 del tiempo de pole position que firmó George Russell.

La primera vez que Colapinto se metió en una Q3 fue en el GP de Azerbaiyán de 2024 —su segunda presentación en la F1— con Williams, donde largó en la novena ubicación. Esa misma temporada, en la qualy shootout del GP de los Estados Unidos, clasificó en el décimo puesto para la Sprint. Después de un 2025 en el que tuvo que lidiar con el mal nivel de Alpine, Franco llegó hasta la última tanda en tres oportunidades en 2026: en Miami obtuvo la octava posición en la Sprint y la clasificación principal. La última llegó en Canadá con esta 10° plaza.

Luego de clasificar 8° para los dos eventos de Miami en el último Gran Premio de Fórmula 1, Colapinto no logró probar su A526 en la única práctica que se realizó en el circuito Circuito Gilles Villeneuve por una falla de la unidad de potencia. Sin embargo, fue sólido en la qualy de la Sprint, quedó en la puerta de los puntos en esa carrera rápida y ratificó su buen nivel en la clasificación para la cita a 70 giros del domingo. Fue su tercera Q3 en qualys para carreras principales.

“Este fin de semana no estamos rápidos como en Miami, por eso tiene más méritos entrar a Q3. Creo que en carrera estamos competitivos, ojalá estemos rápidos para ir para adelante”, reflexionó Colapinto tras lo sucedido en pista.

Lo que viene

Domingo 24 de mayo

Carrera a 70 vueltas: 17.00 (Argentina)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica)

Las clasificaciones de Franco Colapinto en el 2026

16° en el Gran Premio de Australia

16° en la Sprint del Gran Premio de China

12° en el Gran Premio de China

15° en el Gran Premio de Japón

8° en la Sprint del Gran Premio de Miami

8° en el Gran Premio de Miami

13° en la Sprint del Gran Premio de Canadá