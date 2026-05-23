Franco Colapinto brilló con una gran remontada y terminó noveno en el sprint de Canadá

El piloto argentino protagonizó una gran carrera sprint en el GP de Canadá, en la que largó 13° y avanzó hasta el 9no lugar, tras una sólida remontada en el circuito Gilles Villeneuve, donde se impuso George Russell, escoltado por Lando Norris y Kimi Antonelli.

El piloto de Pilar largará desde el puesto 13 en el sprint.

Franco Colapinto tuvo una buena largada y avanzó dos lugares y quedó 11 y se metió luego en el 9no. lugar.

El piloto argentino Franco Colapinto completó una destacada actuación en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, donde avanzó desde el 13° puesto de largada hasta finalizar noveno, quedando a las puertas de sumar puntos para Alpine. Luego de un viernes complicado por inconvenientes mecánicos que lo dejaron casi sin rodaje en la única práctica libre, el pilarense mostró un gran ritmo y protagonizó una sólida remontada en el circuito Gilles Villeneuve.

La sprint quedó en manos de George Russell, que se impuso de punta a punta, mientras que Lando Norris y Kimi Antonelli completaron el podio en Montreal.

La Sprint entregó una carrera emotiva, con George Russell como dominador en la cita luego de protagonizar un toque con su compañero de equipo en los primeros giros. Andrea Kimi Antonelli, a raíz de esa acción, cayó al tercer lugar y que le permitió a Norris ubicarse segundo.