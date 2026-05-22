Franco Colapinto tuvo una buena clasificación y largará 13° en la carrera la Sprint del GP de Canadá

El piloto Franco Colapinto completó una jornada positiva porque sin rodaje previo, pasó con el 10° mejor tiempo en la SQ1 y quedó 13° en la SQ2 con una vuelta de 1:14.702 a tan solo 0.155 del tiempo de Carlos Sainz, que se instaló en la SQ3 con el 10° registro.

Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, largará en el 19° lugar: el francés tuvo complicaciones con una bandera roja sobre el final, no logró completar un intento más y firmó su mejor giro en 1:16.642 , a casi un segundo del tiempo de Franco en la SQ1.

La carrera Sprint del Gran Premio de Canadá tendrá a los Mercedes de George Russell y Andrea Kimi Antonelli en la primera fila. El británico fue el más veloz de la qualy con una vuelta de 1:12.965 y el italiano marcó un registro de 1:13.033.

Los McLaren de Lando Norris (3°) y Oscar Piastri (4°) estarán en la segunda fila con Ferrari (Lewis Hamilton 5° y Charles Leclerc 6°) y Red Bull Racing (Max Verstappen 7° e Isack Hadjar 8°) detrás.

¿Qué se viene este sábado?

Este sábado, a partir de las 13 de Argentina, se largará la carrera Sprint a 23 giros que entregará puntos del 1° al 8° lugar. Luego, desde las 17.00 de Argentina, se llevará adelante la clasificación para ordenar la grilla de la carrera principal a 70 vueltas que se celebrará el domingo 24 mayo a partir de las 17 hs.

Alex Albon tampoco estuvo en la qualy

“Tras el incidente en la FP1 que involucró a un animal salvaje en la pista, Alex no participará en la sesión clasificatoria del Sprint de esta tarde. A pesar de los mejores esfuerzos del equipo por reparar el coche, los daños sufridos fueron mucho más extensos de lo que se pensó inicialmente, lo que requiere el reemplazo de la caja de cambios y la Unidad de Potencia. Es una lástima para Alex, pero buscaremos aprovechar todos los aprendizajes del lado de Carlos en el garaje para estar lo más preparados posible para las sesiones de mañana”, informó Williams.

Liam Lawson no participó de la clasificación

Tras la falla que sufrió en la práctica, el corredor de Racing Bulls no girará en la qualy: “El coche de Liam no estará listo a tiempo para la clasificación de la carrera sprint de esta tarde, tras una fuga hidráulica durante la primera sesión de entrenamientos libres. El equipo está trabajando a toda máquina en el coche para prepararlo para la carrera sprint de mañana”.

Lo que se viene

La carrera Sprint se disputará este sábado 23 de mayo a las 13, y este mismo día a las 17 se correrá la clasificación para la prueba principal del domingo 24 de mayo, programada a las 17 sobre 70 vueltas en el Circuito Gilles Villeneuve.