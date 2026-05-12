El posteo de la novia de Franco Colapinto contra el gobierno que podría traerle problemas al piloto

El presente de Franco Colapinto en la elite del automovilismo combinó logros deportivos con un entramado de relaciones que trascendieron la pista. Su vínculo con Marcos Galperin resultó clave para sostener su lugar en la Fórmula 1 , mientras su entorno personal expuso diferencias públicas que puede traerle problemas.

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El respaldo económico fue determinante. La estructura financiera que acompañó al piloto tuvo como protagonista a Mercado Libre, empresa fundada por Galperin , cuyo aporte millonario permitió afrontar los costos de competir en la máxima categoría del automovilismo.

La relación del piloto y el empresario se consolidó como una alianza estratégica. En la Fórmula 1, donde cada asiento depende tanto del talento como del financiamiento, ese respaldo marcó la diferencia para garantizar continuidad y proyección internacional.

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En paralelo, Galperin sostuvo un apoyo explícito a Milei desde diciembre de 2023. A través de su cuenta en X, avaló decisiones del Gobierno, defendió su estilo confrontativo y cuestionó a sectores opositores.

En ese escenario, Colapinto buscó mantener una postura distante de la polarización política. Su foco estuvo puesto en sostener su carrera deportiva, aunque no logró evitar episodios de tensión con el Gobierno, sobre todo uno que protagonizó Maia Reficco, su actual pareja.

La tensión política también apareció en la vida privada de Colapinto, puesto que la actriz y cantante, expresó un 2025 postura crítica hacia el Gobierno en redes sociales, lo que amplificó el contraste.

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“Si hoy pueden ir a la marcha por favor no lo duden. Es esencial en estos momentos pronunciarnos en contra del odio completamente naturalizado”, publicó en febrero del año pasado, en un mensaje que incluyó cuestionamientos al rol del Presidente. Se refería a la marcha federal LGBT y antifascista.