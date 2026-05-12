12 de mayo de 2026 - 10:04

Quebrado, Mario Pergolini regresó a su programa tras la muerte de su mamá: "Tengo muchos chistes de funerales"

El conductor confesó que el de ayer fue el programa en el que más lloró y aseguró que el dolor lo acompañará bastante tiempo.

Quebrado, Mario Pergolini regresó a su programa tras la muerte de su mamá: Tengo muchos chistes de funerales

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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Con lentes de sol y gesto cansino, el animador ingresó al estudio. “Pasé unos días difíciles”, admitió apenas comenzó el programa, con voz un poco quebrada mientras agradecía los aplausos, los mensajes y el acompañamiento que recibió. Sin perder el estilo ácido que lo caracteriza, enseguida lanzó una frase que sorprendió al estudio: “Tengo muchos chistes de funerales para hacer”.

La decoración del velatorio y la tristeza que persiste

A lo largo de la emisión, Pergolini alternó momentos de sensibilidad con comentarios descontracturados sobre lo vivido durante el velorio. Incluso ironizó sobre la decoración de esos espacios y generó risas entre sus compañeros al preguntarse quién elige los cuadros que suelen colgarse en las salas velatorias. “Había uno de una casa con un puente. ¿Un puente que te lleva a dónde?”, comentó.

Embed - OTRO DÍA PERDIDO - Programa 11/05/26 - VELADA DE CONFESIONES CON MARCELA KLOOSTERBOER

También explicó que había sanguchitos de miga, pero al principio nadie come.

"Hubo una chica que me dijo, no hay tantas cosas dulces", explicó sobre las críticas del catering. "Me dijo: 'A tu mamá le hubiera gustado'".

Y confesó que nadie sabe como afrontar estas situaciones: "A muchos (el dolor) nos sigue acompañando por bastante tiempo", señaló antes de cortar abruptamente el tema.

Mario Pergolini y el humor como forma de atravesar el duelo

Más adelante, el conductor profundizó sobre cómo enfrentó emocionalmente la situación y reconoció que el impacto fue mayor de lo que esperaba. “Yo pensé que iba a estar bien, pero me quebré”, confesó. También aseguró que el humor apareció desde el primer momento como una forma de descargar tensión y atravesar el duelo. “Es más fuerte que yo, creo que es la mejor manera de descomprimir”, explicó.

Mario Pergolini se quebró por la muerte de su mamá en el programa "Otro día perdido".
Mario Pergolini se quebró por la muerte de su mamá en el programa

Mario Pergolini se quebró por la muerte de su mamá en el programa "Otro día perdido".

Durante la charla, Agustín Aristarán respaldó esa mirada y sostuvo que “la comedia es un buen analgésico”, mientras que Evelyn Botto le preguntó directamente si había recurrido al humor para soportar el momento. Pergolini no lo dudó y dejó en claro que, aun en una situación personal tan dolorosa, no pudo escapar a su manera habitual de procesar las emociones.

El conductor también se mostró sorprendido por la cantidad de cariño recibido y aseguró que fue uno de los momentos más emotivos que vivió al aire. Entre risas, cerró con una frase que sintetizó el tono de su regreso: “Este es el programa donde más he llorado en toda mi vida”.

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