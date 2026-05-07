Murió la madre de Mario Pergolini y debieron suspender las grabaciones de "Otro día perdido"

Mario Pergolini atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Beatriz, su madre, una figura a la que el conductor recordó en numerosas entrevistas por su personalidad fuerte, su autonomía y el vínculo cercano que mantuvieron durante años. Debido a la noticia, las grabaciones de Otro día perdido fueron suspendidas y en su lugar se programó una emisión con los mejores momentos de la temporada.

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A lo largo del tiempo, Pergolini habló públicamente sobre la relación con su madre y compartió distintas anécdotas familiares marcadas por el humor y la admiración. En una entrevista realizada el año pasado recordó cómo Beatriz reaccionaba frente a los problemas escolares: “Ella iba al colegio, pero a defender a los profesores. ‘Que se lleve la materia, no estudió en todo el año’, les decía”, contó entre risas.

La relación entre Mario Pergolini y su madre

El conductor describió en varias ocasiones el carácter independiente de Beatriz y la fortaleza con la que afrontó distintos momentos de su vida, especialmente después de perder la visión en la adultez.

“Mi mamá es una mujer picante, lo fue toda su vida. Se quedó ciega después de mucho tiempo, vivía sola, pintaba, tenía una autonomía muy grande”, relató durante una entrevista con María O'Donnell. Allí también explicó el impacto emocional que generó en ella empezar a depender de otras personas tras la discapacidad visual.

Pergolini contó que la situación lo llevó a desarrollar herramientas tecnológicas para ayudarla a sostener parte de su independencia cotidiana. Junto a uno de sus equipos diseñó un sistema basado en inteligencia artificial capaz de leer noticias, describir objetos y asistirla mediante comandos de voz.

El sistema de inteligencia artificial que creó para acompañarla

En distintas entrevistas, el conductor explicó que el proyecto nació a partir de las dificultades diarias que enfrentaba su madre durante las madrugadas y en momentos de soledad.

“Mi mamá tenía un grave problema. Cada vez que se levantaba a las 4 de la mañana, hasta que no venía un humano nadie le hablaba y no sabía qué estaba pasando en el mundo. No podía prender la radio”, recordó en una charla con Ángel de Brito.

Ante ese escenario, Pergolini decidió instalar en la casa de Beatriz un dispositivo conversacional de inteligencia artificial que le permitiera interactuar mediante la voz. Con el tiempo, la mujer terminó adoptando la herramienta y hasta le puso nombre propio.

“Finalmente adoptó el dispositivo y lo bautizó ‘Claude’. Le indica si hay sol, si llueve, le pone la radio y se la apaga”, explicó el conductor sobre el funcionamiento del sistema.

Las anécdotas familiares que compartía en televisión

Además de hablar sobre la ceguera y la adaptación tecnológica, Pergolini solía recordar escenas domésticas que retrataban el carácter exigente y particular de su madre dentro de la familia.

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“Podías maltratar a toda la familia, pero no podías manchar los pisos”, ironizó en una oportunidad. También contó que Beatriz era ama de casa y mantenía una obsesión por el orden y la limpieza.