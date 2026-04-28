28 de abril de 2026 - 10:04

Mario Pergolini dijo que Javier Milei "asusta": "Tranquilícese, presidente"

El conductor de "Otro día perdido" repudió las burlas y los ataques de Milei a la periodista Luciana Geuna, denunciada por presunto espionaje.

Mario Pergolini dijo que Javier Milei asusta: Tranquilícese, presidente

Mario Pergolini dijo que Javier Milei "asusta": "Tranquilícese, presidente"

Foto:

El Trece
La historia que compartió Milei sobre Luciana Geuna presa

La historia que compartió Milei sobre Luciana Geuna "presa"

Foto:

El Trece
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Luciana Geuna en TN

Luciana Geuna habló de la denuncia por espionaje que le hizo el Gobierno: "Lo sentimos de verdad"

Por Redacción Política
En Rosario, Milei criticó al kirchnerismo y defendió su plan económico.

Milei en la Fundación Libertad: denunció violencia política y defendió su gestión con críticas al kirchnerismo

Por Redacción Política

Al animador de "Otro día perdido" no le gustó cómo Milei trató y se burló de la periodista en fuertes términos desde las redes sociales. De hecho, hizo referencia a una historia que el Presidente compartió en Instagram, donde se veía a Geuna como presa inspirada en el diseño de su programa de televisión.

"Si usted dice que tiene en un 95% presa a una periodista, teniendo el control de las fuerzas, la verdad es que asusta", dijo Pergolini.

Embed - "TRANQUILÍCESE": Pergolini le habló a Milei luego de que posteara una foto de Otro día perdido

"Tranquilícese, presidente", lanzó.

También, Pergolini le pidió a Milei que deje de ponerle sobrenombres ridículos a la gente y que, si tanto lo desea, que directamente insulte "si tiene los huevos".

"Con respeto, si usted hace este tipo de cosas, parecen amenazas. Si el presidente dice que va a ir preso, lo más probable es que termine preso. A lo mejor hay que aflojar un poco con el Twitter. Se tiene que dar cuenta que es el presidente de la Nación. La gente que está acusando son argentinos que lejos están de querer ir presos por este tipo de cosas. Nuestro apoyo a Luciana", manifestó.

Mario Pergolini dijo que Javier Milei "asusta": "Tranquilícese, presidente"
Mario Pergolini dijo que Javier Milei

Mario Pergolini dijo que Javier Milei "asusta": "Tranquilícese, presidente"

Critican a Pergolini por un comentario sobre el asesinato de una modelo en México

En paralelo, esta semana cuestionaron en X a Pergolini por un chiste que hizo sobre el asesinato de la modelo Carolina Flores, exreina de la belleza de México, perpetrado por su suegra.

"En el fondo estaría pensando: 'Me ahorré un regalo para el día de la madre'", dijo el periodista sobre la fría reacción del esposo de la víctima fatal, algo que quedó grabado en video.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/2048754737122554333?s=20&partner=&hide_thread=false

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mario Pergolini contestó con ironía a las acusaciones de recibir pauta de PBA

Pergolini respondió a las acusaciones de pauta de Kicillof y se burló de una cuenta libertaria

Corrupción en ANDIS: Diego Spagnuolo se negó a declarar, pero dijo que está dando explicaciones.

Corrupción en ANDIS: Diego Spagnuolo se negó a declarar, pero dijo que está "dando explicaciones"

Por Redacción Política
Hombre detenido por la policía en Mendoza. Imagen ilustrativa/archivo

Nueva unidad fiscal en Mendoza: quiénes estarán a cargo de acusar a delincuentes detenidos "in fraganti"

Por Redacción Política
Capital Humano advierte por suspensión de clases y exige respuestas a rectores.

El Gobierno intimó a universidades a garantizar clases durante los paros

Por Redacción Política