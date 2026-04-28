El conductor Mario Pergolini sorprendió este lunes por la noche con una dura crítica al aire en su programa de El Trece dirigida al presidente Javier Milei, en el marco de la denuncia por presunto espionaje contra la periodista Luciana Geuna, quien trabaja en TN.

Luciana Geuna habló de la denuncia por espionaje que le hizo el Gobierno: "Lo sentimos de verdad"

Al animador de "Otro día perdido" no le gustó cómo Milei trató y se burló de la periodista en fuertes términos desde las redes sociales. De hecho, hizo referencia a una historia que el Presidente compartió en Instagram, donde se veía a Geuna como presa inspirada en el diseño de su programa de televisión.

"Si usted dice que tiene en un 95% presa a una periodista, teniendo el control de las fuerzas, la verdad es que asusta ", dijo Pergolini.

Embed - "TRANQUILÍCESE": Pergolini le habló a Milei luego de que posteara una foto de Otro día perdido

También, Pergolini le pidió a Milei que deje de ponerle sobrenombres ridículos a la gente y que, si tanto lo desea, que directamente insulte "si tiene los huevos".

"Con respeto, si usted hace este tipo de cosas, parecen amenazas. Si el presidente dice que va a ir preso, lo más probable es que termine preso. A lo mejor hay que aflojar un poco con el Twitter. Se tiene que dar cuenta que es el presidente de la Nación. La gente que está acusando son argentinos que lejos están de querer ir presos por este tipo de cosas. Nuestro apoyo a Luciana", manifestó.

Mario Pergolini dijo que Javier Milei "asusta": "Tranquilícese, presidente" Mario Pergolini dijo que Javier Milei "asusta": "Tranquilícese, presidente" El Trece

Critican a Pergolini por un comentario sobre el asesinato de una modelo en México

En paralelo, esta semana cuestionaron en X a Pergolini por un chiste que hizo sobre el asesinato de la modelo Carolina Flores, exreina de la belleza de México, perpetrado por su suegra.

"En el fondo estaría pensando: 'Me ahorré un regalo para el día de la madre'", dijo el periodista sobre la fría reacción del esposo de la víctima fatal, algo que quedó grabado en video.