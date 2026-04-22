Pergolini respondió a las acusaciones de pauta de Kicillof y se burló de una cuenta libertaria

Durante su programa diario en Vorterix, Mario Pergolini respondió a acusaciones hechas por una cuenta libertaria sobre un presunto esquema de cobro de pauta otorgado por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Le dijo que no al programa de Mario Pergolini a pesar de su gran relación: la razón que generó sorpresa

La incómoda pregunta de Mario Pergolini a Gonzalo Heredia: "¿Con qué cara le decís a tus hijos que estudien?"

La polémica comenzó con una publicación de la cuenta libertaria @eltrumpista en la red social X, la cual acusa a Pergolini de ser el propietario de páginas web alternativas. Además, en la publicación se asegura que son medios “que no ve nadie” y que recibe 1 millón de pesos mensual de pauta por cada web.

“ Todas las notas hechas con IA que ponen textos y fotos sin sentido. Roba $11.000.000 por mes gracias a Kicillof ”, sostuvo la cuenta “troll”.

TERRIBLE DELINCUENTE: Mario Pergolini tiene 11 PAGINAS WEB de NOTICIAS FANTASMAS (no la ve nadie) y RECIBE $1 MILLON mensual de pauta de PBA por CADA UNA Lo peor? Todas las notas hechas con IA que pone textos y fotos sin sentido ROBA $11 MILLONES AL MES GRACIAS A KICILLOF pic.twitter.com/2XygwQJ9wh

Entre las páginas figuran portales con nombres irrisorios como Noticias Samba, Me informo, La noticia deseada, Estoy al tanto, Despertate y Noticias tempranas.

Ante esto, Pergolini tomó con humor las acusaciones y leyó el posteo al aire con voz de locutor, poniendo una pizca de ironía y risas a la situación. “Está buenísima, boludo”. Como si fuera poco, se burló de los nombres de los dominios web: “Despertate.com no es mala, me hubiese gustado tenerla”.

Embed Tranquilos: ni Mario ni Vorterix reciben pauta de PBA. pic.twitter.com/vMLImQZEMw — Vorterix (@Vorterix) April 22, 2026

“Sabes que ni siquiera tengo pauta de PBA acá en Vorterix. Por qué armaría un montón de páginas con plata de la provincia y que no las ve nadie, primero las pondría acá en Vorterix”, expresó el conductor.

Luego, Pergolini le puso punto final para desmentir la publicación falsa. “No tengo tiempo para hacer esto, muchachos; les agradezco, me voy a quedar con la remera de terrible delincuente, eso sí”.

Tras la secuencia, la cuenta oficial de Vorterix publicó el recorte del momento del programa. “Tranquilos: ni Mario ni Vorterix reciben pauta de PBA”, escribieron en el mensaje de X.

Pese a esto, la cuenta de El Trumpista volvió a retrucar. “Pero Mario, ¿de quién es APPTERIX SA, dueña de todas esas páginas?”.

“No me digas que es tuya, y encima la dirección de esa empresa es la misma que Vorterix y otras empresas vinculadas a vos. Está todo en el Boletín Oficial, no podés mentir tanto”, concluyó.