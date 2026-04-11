Le dijo que no al programa de Mario Pergolini a pesar de su gran relación: la razón que generó sorpresa

En las últimas horas se dio a conocer que Nicolás Occhiato, el famoso streamer de Luzu TV , no participará de Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini en las noches de El Trece.

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La noticia generó sorpresa en el equipo de trabajo del conductor porque ambos ya habían compartido un especial en el programa del influencer.

En Ya fue todo, el streaming de Jotax Digital, Alejandro Castelo explicó lo sucedido y citó la postura de Occhiato : “Dijo: 'En este momento no hay chances, no voy a ir al programa de Mario'”. El periodista recordó aquel episodio en el que Nico mostró los números de Luzu frente a Pergolini y mencionó que recientemente estuvo con Yanina Latorre.

Además, Castelo contó cuál fue la respuesta oficial de Occhiato : “Nico les respondió: ' Empiezo a grabar la serie de Disney de la historia de Luzu, no voy a tener tiempo'" . "No sé si él no tiene ganas de ir o si realmente ya arrancó las grabaciones”, se preguntó el periodista.

Para cerrar su reflexión, Castelo subrayó: “La agenda de él está atareada, pero lo que me sorprendió es que Mario es admirado por Nico como pionero, pero la respuesta de Nico fue un no".

Nicolás Occhiato Nico Occhiato rechazó la invitación para ir al programa de Mario Pergolini. Web

Disney mostró las primeras imágenes del rodaje de la serie de "Nadie Dice Nada"

La compañía Disney sorprendió al compartir las primeras imágenes del rodaje de la serie basada en Nadie Dice Nada, uno de los ciclos más populares del streaming argentino.

El proyecto marca un paso importante para el programa de Luzu TV, que dará el salto a un formato de serie con producción de gran escala.

Si bien aún no se conocen demasiados detalles sobre la trama, se espera que mantenga el espíritu fresco, descontracturado y generacional que convirtió al ciclo en un fenómeno digital.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/2042255507403002192&partner=&hide_thread=false Disney comparte las primeras imágenes del rodaje de la serie de #NadieDiceNada.

El plan es estrenarla este mismo año. pic.twitter.com/tc9PkyIHM5 — emi (@eeemiliano) April 9, 2026

Las imágenes difundidas corresponden a las primeras jornadas de rodaje, lo que confirma que la producción ya está en marcha. El anuncio generó entusiasmo entre los seguidores del programa, que aguardan ver cómo se adaptará el formato a una narrativa ficcionada.

Según trascendió, el plan es que la serie se estrene este mismo año, aunque todavía no hay una fecha confirmada.