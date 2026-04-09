Con 8 capítulos, de qué trata el thriller español con Mario Cosas que todos están viendo en Netflix

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“El inocente” es la miniserie española basada en la novela homónima de Harlan Coben, uno de los referentes del suspenso a nivel internacional. La serie construye un relato cargado de misterio, secretos y cambios de perspectiva.

La adaptación logra trasladar a la pantalla el estilo del autor, marcado por revelaciones inesperadas y tramas que se reconfiguran capítulo a capítulo.

“El inocente”,es la miniserie española basada en la novela homónima de Harlan Coben

"El inocente",es la miniserie española basada en la novela homónima de Harlan Coben

La historia sigue a Mateo Vidal, un hombre cuya vida cambia para siempre tras verse involucrado en una pelea que termina en una muerte accidental . Luego de cumplir una condena, intenta reconstruir su presente, pero cuando todo parece encaminarse, una llamada lo arrastra nuevamente a una espiral de intriga que pone en duda todo lo que creía saber.

A partir de ese punto, la narración se despliega a través de múltiples líneas temporales y personajes que esconden más de lo que muestran. Mentiras, identidades cruzadas y secretos del pasado convierten a la serie en un rompecabezas que mantiene la tensión hasta el final.

Embed - El inocente | Tráiler oficial | Netflix

Según el resumen oficial de Netflix: "Un homicidio accidental lo lleva a una espiral de intriga y asesinato. En el momento en que encuentra amor y libertad, una llamada lo devuelve a la pesadilla".

El elenco, encabezado por Casas y acompañado por figuras como José Coronado, Alexandra Jiménez y Aura Garrido, potencia ese clima constante de incertidumbre. Cada personaje suma una nueva capa a una historia que se vuelve cada vez más compleja.

En un contexto donde abundan las series largas, “El inocente” es una de esas ficciones que, incluso a cinco años de su estreno, tuvo una segunda oportunidad Netflix.