Con 8 capítulos, de qué trata el thriller español con Mario Cosas que todos están viendo en Netflix

“El inocente” es la miniserie española basada en la novela homónima de Harlan Coben, uno de los referentes del suspenso a nivel internacional. La serie construye un relato cargado de misterio, secretos y cambios de perspectiva.
La adaptación logra trasladar a la pantalla el estilo del autor, marcado por revelaciones inesperadas y tramas que se reconfiguran capítulo a capítulo.
De qué trata el thriller de Netflix
La historia sigue a Mateo Vidal, un hombre cuya vida cambia para siempre tras verse involucrado en una pelea que termina en una muerte accidental. Luego de cumplir una condena, intenta reconstruir su presente, pero cuando todo parece encaminarse, una llamada lo arrastra nuevamente a una espiral de intriga que pone en duda todo lo que creía saber.
A partir de ese punto, la narración se despliega a través de múltiples líneas temporales y personajes que esconden más de lo que muestran. Mentiras, identidades cruzadas y secretos del pasado convierten a la serie en un rompecabezas que mantiene la tensión hasta el final.
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Según el resumen oficial de Netflix: "Un homicidio accidental lo lleva a una espiral de intriga y asesinato. En el momento en que encuentra amor y libertad, una llamada lo devuelve a la pesadilla".
El elenco, encabezado por Casas y acompañado por figuras como José Coronado, Alexandra Jiménez y Aura Garrido, potencia ese clima constante de incertidumbre. Cada personaje suma una nueva capa a una historia que se vuelve cada vez más compleja.
En un contexto donde abundan las series largas, “El inocente” es una de esas ficciones que, incluso a cinco años de su estreno, tuvo una segunda oportunidad Netflix.