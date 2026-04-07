7 de abril de 2026 - 10:40

Intenso e incómodo: el thriller coreano que destronó a Peaky Blinders y es lo más visto en Netflix

Una producción donde dos agentes opuestos, de Corea del Norte y del Sur, deben unirse por un mal mayor.

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El nuevo thriller de Netflix que destronó a Peaky Blinders 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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Se trata de “Humint”, un thriller surcoreano que logró posicionarse como la película más vista en 17 países y que rápidamente captó la atención de los usuarios por su combinación de acción, espionaje y tensión política.

Dirigida por Ryoo Seung-wan, reconocido por títulos como “Veteran” y “Por encima de la ley”, la película propone una historia marcada por conflictos geopolíticos y alianzas inesperadas.

De qué trata "Humint", el atrapante thriller coreano para ver en Netflix

La trama gira en torno a un agente surcoreano que se ve obligado a colaborar con un espía norcoreano tras descubrir una red de narcotráfico que opera en la frontera con Rusia, cerca de Vladivostok. En ese contexto, ambos deberán enfrentarse a decisiones límite mientras salen a la luz secretos peligrosos.

Embed - Humint | Official Trailer | Netflix [ENG SUB]

Uno de los puntos fuertes de "Humint" es su ritmo. Desde su arranque, la película apuesta por una narrativa intensa, con escenas de acción bien ejecutadas que conviven con elementos clásicos del thriller de espionaje. En su primera parte, se acerca al suspenso político con tintes de Guerra Fría, pero en su tramo final se vuelca de lleno a la acción más explosiva.

Elenco destacado del cine coreano

El elenco está encabezado por figuras destacadas del cine coreano como Jo In-sung, Park Jung-min, Park Hae-joon y Shin Se-kyung, quienes sostienen una historia que busca equilibrar lo comercial con una trama más compleja.

Los actores del nuevo thriller de Netflix que destronó a Peaky Blinders
Los actores del nuevo thriller de Netflix que destronó a Peaky Blinders

Los actores del nuevo thriller de Netflix que destronó a Peaky Blinders

La producción contó con un presupuesto cercano a los 15 millones de dólares y, aunque su paso por los cines fue moderado, encontró en Netflix el impulso que necesitaba para convertirse en un éxito global.

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